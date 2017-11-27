Статья Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Республике Таджикистан Игоря Лякина-Фролова.

Российско-таджикские отношения уходят своими корнями в глубокую историю и носят исключительно дружественный характер. В них отсутствуют какие-либо неразрешимые проблемы. На протяжении более 70 лет наши народы создавали мощную индустриально-аграрную базу Советского Союза, который тогда был нашей общей Родиной, мы вместе победили фашизм в Великой Отечественной войне, отстояв свою свободу и независимость.

За 25-летний период независимого существования наших государств дружественные отношения между нашими странами и народами еще более окрепли и приобрели характер стратегического партнерства. Как подобает союзнику и искреннему другу, Россия оказывает Таджикистану в сложных для него ситуациях бескорыстную помощь, как на двусторонней основе, так и по многосторонним каналам, в первую очередь через различные учреждения системы ООН.

Десятки проектов и миллионы долларов

В целях оказания помощи развитию социальной и экономической сфер республики Россия последовательно реализует Концепцию содействия международному развитию. Так, практически ежегодно в Таджикистан направляется гуманитарная помощь, как по линии российских ведомств, так и за счет российских донорских взносов в фонды специализированных международных организаций. Подобного рода помощь носит регулярный характер, при этом ее объемы варьируются и зависят от форм ее оказания, определяемых правительством России с учетом имеющихся возможностей и конкретно сложившейся ситуации. Так, по данным Агентства по статистике при президенте РТ, по общему объему гуманитарной помощи Таджикистану Россия традиционно входит в тройку крупнейших международных доноров - по итогам девяти месяцев 2017 года ее доля составила 19,8%.

Действенным механизмом эффективной реализации российской помощи Таджикистану признаны входящие в систему ООН международные организации. К примеру, в рамках регулярного взноса в бюджет Всемирной продовольственной программы (ВПП) Россия в период с 2011 по 2017 г. выделила на поставку продовольствия в РТ 41 млн долл. Через ВПП осуществляется также масштабный проект по созданию в Таджикистане системы школьного питания. На его реализацию с 2013 по 2015 г. направлено 22 млн долл. США. Недавно принято решение о выделении на данный проект дополнительно 5,1 млн долл. в 2017–2019 гг. На данный момент им охвачено 370 тыс. школьников начальных классов в 2 тыс. школах в самых бедных районах страны.

Еще одним ярким примером оказания помощи Таджикистану являются российские проекты, реализуемые через Программу развития ООН. В частности, в настоящее время функционируют такие проекты, как «Улучшение благосостояния 1 млн сельского населения в 9 районах РТ» (6,7 млн долл.), «Содействие в расширении социально-экономических возможностей для женщин и молодежи Зеравшанской долины Таджикистана» (3,3 млн долл.), «Укрепление потенциала готовности и реагирования» (1,5 млн долл.), «Обеспечение устойчивости к изменению климата в Таджикистане (1 млн долл.).

В общем и целом, можно смело говорить о реализации Россией в последние несколько лет масштабной программы помощи Таджикистану, охватывающей различные сферы деятельности.

Идет активное сотрудничество между нашими странами в области здравоохранения, в рамках которого реализуются проекты «Иммунизация населения Таджикистана против дифтерии» (1 млн долл.), «Недоедание матерей и детей: призыв к срочным действиям» (2,1 млн долл.), «Выживание и развитие детей раннего возраста в РТ» (1,43 млн долл.). Их имплементация по линии ЮНИСЕФ содействовала снижению в Таджикистане детской смертности. Кроме того, продолжается реализация Программы технической помощи странам Восточной Европы и Центральной Азии в области профилактики, контроля и надзора за ВИЧ/СПИД и другими инфекционными заболеваниями (15 млн долл., 2013–2015). В рамках данного проекта в Таджикистан были поставлены две мобильные клиники, которые хорошо зарекомендовали себя в плане оказания медицинской помощи населению в отдаленных сельских районах.

Стремимся расширять наши контакты в сфере сельского хозяйства и промышленности за счет модернизации их технической базы. Этому процессу способствуют действующие проекты по поддержке местных фермеров (1,5 млн долл.), «Оказание помощи в области обеспечения продовольственной безопасности и питания» (6 млн долл.), а также «Модернизация и повышение конкурентоспособности ковроткачества, вышивания и текстильного секторов Таджикистана» (первый российско-китайский гумпроект на общую сумму 1,2 млн долл., реализуемый ЮНИДО).

Поддержка бюджета, помощь в ЧС и вклад в образование

Через каналы Антикризисного фонда ЕврАзЭС в 2010 г. Таджикистану был предоставлен грант в размере 70 млн долл. на поддержку государственного бюджета. С 2012 г. Россия совместно с партнерами по ЕврАзЭС реализует программу по рекультивации хвостохранилищ в Центральной Азии, в т.ч. в Таджикистане (Россия финансирует 75% бюджета программы, общая стоимость которой оценивается в 1 млрд руб.).

По линии Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью (УНП ООН) российской стороной регулярно оказывается содействие Таджикистану в сфере борьбы с наркотиками. На 2015–2017 гг. выделено 5,4 млн долл, аналогичную сумму планируется выделить и на период 2018–2020 гг. В рамках подобной помощи идет обновление материально-технической базы Агентства по контролю за наркотиками, его структурное расширение за счет создания территориальных подразделений, подготовка и переподготовка кадров, материальная поддержка сотрудников службы.

С особой чуткостью и вниманием Россия воспринимает обращения таджикской стороны об оказании экстренной гуманитарной помощи населению республики в связи с разрушительными стихийными бедствиями. Так, за последние три года в Душанбе по линии Федерального агентства по государственным резервам РФ было направлено более 100 тонн гумпомощи на общую сумму 11 млн долл. для пострадавших в результате стихийных бедствий граждан Таджикистана. Осознавая необходимость укрепления потенциала таджикских партнеров в данном направлении, Россия в период с 2012 по 2014 г. по линии ВОЗ внесла единовременный целевой взнос в размере 3,6 млн долл. на укрепление готовности Таджикистана к возникновению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

Значительные средства вкладывает Россия в развитие образования. Ежегодно на учебу в российские высшие учебные заведения отправляются сотни таджикских юношей и девушек. В 2017 году квота за счет госбюджета для обучения в вузах России составила 600 мест, а в целом на учебу в российские вузы, в т.ч. с учетом прямого набора, выехало свыше 3 тыс. чел. С целью расширения доступа к российскому образованию Россия ежегодно финансирует деятельность Российско-Таджикского (славянского) университета на сумму около 3 млн долл. По нашим данным, общее количество обучающихся на территории России составляет около 21 тыс. чел. С учетом средней стоимости учебы одного студента в российских вузах, которая составляет от 3 до 4 тыс. долл., общие расходы российского бюджета достигают примерно 75 млн долл. в год.

Одним из крупнейших в области образования стал реализованный совместно с Всемирным банком проект «Национальный центр тестирования РТ» (4,6 млн долл.), который позволил создать современную систему проверки знаний выпускников таджикских образовательных школ.

Одновременно с 2011 г. Таджикистан пользуется целевыми взносами России по линии Учебного и научно-исследовательского института ООН (ЮНИТАР) для повышения квалификации дипломатов из стран СНГ на базе МГИМО(У) МИД России. Ежегодно в Дипломатической академии МИД России проводится стажировка для десятка сотрудников МИД Таджикистана (расходы российской стороны составляют около 6 млн руб.).

Несмотря на экономические трудности, Российская Федерация и в дальнейшем продолжит усилия по оказанию помощи в сохранении и улучшении жизни граждан республики, в том числе с использованием потенциала международных институтов и организаций.