Глава Чечни Рамзан Кадыров в связи с терактом на Синае, унесшем жизни 235 человек, заявил о необходимости бороться с терроризмом так, чтобы предотвращать подобные преступления.

"Погибли мирные люди во время молитвы. Максимальная подлость и трусость во время молитвы убить человека. На это способны только те, для кого нет ничего святого. Этому нет оправдания", — написал Рамзан Кадыров в Instagram.

Он назвал организаторов и исполнителей атаки "псами ада".

Также глава Чечни заявил, что власти республики не собираются церемониться с террористами. Бороться с терроризмом нужно жестко и безапелляционно, подчеркнул он.

"Наши действия будут очень чувствительными и масштабными. Мы никому не позволим даже помышлять о нарушении мира и стабильности в Чечне", — говорится в его сообщении.

Скоординированное нападение на мечеть Эр-Рауда было совершено во время пятничной полуденной молитвы, когда на проповедь пришли целыми семьями. Террористы, подъехав к зданию на четырех внедорожниках, сначала подорвали взрывное устройство среди сотен молящихся, а затем открыли беспорядочный огонь, когда люди в панике пытались покинуть место происшествия.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал усилить борьбу с терроризмом в связи с терактом на Синае. От всего таджикского народа глава Таджикистана выразил искренние соболезнования и чувства сопереживания родным и близким погибших.

Жертвами теракта стали 235 человек. Еще 109 получили ранение. Теракт стал самым крупным в истории Египта.