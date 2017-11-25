В Кыргызстане новый президент. 24 ноября состоялась торжественная церемония вступления Сооронбая Жээнбекова в должность президента страны. Наш партнер "Открытая Азия онлайн" подготовила материал о самых ярких моментах церемонии. Также мы предлагаем сравнить инаугурацию Жээнбекова с инаугурацией Атамбаева и выяснить, какие гарантии обеспечивает закон теперь уже экс-президенту.



Точно по сценарию

Инаугурация прошла точно по сценарию, который был озвучен ранее. Началась она в 10.00. А в 10.15 Сооронбай Жээнбеков уже официально стал президентом Кыргызстана.

За эти пятнадцать минут председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова сообщила, что, согласно постановлению Центризбиркома, было принято решение признать выборы 15 октября 2017 года состоявшимися, и их победитель стал законно избранным президентом. Напомним, Жээнбеков набрал 54,22% голосов тех, кто пришел на выборы.



Затем Жээнбеков дал клятву на кыргызском языке. Руку он положил на специальный экземпляр Конституции. Клятва короткая. Вот ее перевод:

Я, Сооробай Жээнбеков, перед Богом и перед народом клянусь справедливо осуществлять полномочия главы государства, охранять права человека и гражданина, строго следовать Конституции Кыргызской Республики, защищать единство народа, целостность и безопасность государства.

Точно такую же клятву произносил и Атамбаев. Обратите внимание, президент клянется не только перед народом, но и перед богом. В 2011-м году это не понравилось некоторым правозащитным организациям. В обращении, которое было распространено по рассылке Комитета гражданского контроля, говорилось, что новая клятва противоречит "нормам о светскости государства".

Затем глава ЦИК вручил Жээнбекову удостоверение президента КР. Новый президент показал его всем собравшимся.



Вручили ему и нагрудный знак - он очень похож на тот, что был изготовлен для Атамбаева. Основная часть вступления в должность закончилась передчей штандарта президента от Атамбаева Жээнбекову.

Затем началось время торжественных речей.



Что сказал Жээнбеков

Новый президент говорил, читая по бумажке. Говорил он то на кыргызском, то на русском, при этом речи на двух языках были разными.



Он поблагодарил Атамбаева, "посвятившего себя служению родине". Жээнбеков напомнил, что Атамбаев проявил политическую волю и заложил фундамент для формирования новой политической культуры. И этим поступком еще раз доказал всему миру извечное стремление к свободе. Жээнбеков сообщил, что своим первым указом вручит знак отличия "Ак-Шумкар" уже бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву.

На русском языке он подчеркнул, что "в нашей стране не должно быть деления по национальному или региональному признаку. Я против любых проявлений национализма, регионализма, трайбализма и клановости. И не допущу этого в системе государственного управления".



Что касается внешней политики, то новый президент пообещал: "Кыргызстан продолжит активное участие в международных делах и интеграционных процессах по линии международных организаций и региональных структур, таких как ООН, СНГ, ОДКБ, ШОС и ЕврАзЭС. Курс на развитие традиционной дружбы, стратегического партнерства и союзничества с Российской Федерацией будет укрепляться.



Отношения с Китайской Народной Республикой будут углубляться в духе добрососедства и стратегического партнерства.

Взаимодействие со странами Центральной Азии основано на многовековых узах братства, дружбы, общности истории, культуры и духовных ценностей. При этом отношения должны развиваться на принципах взаимовыгодного сотрудничества, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга.

Будет продолжен тесный диалог со странами Европейского союза, а также азиатскими государствами, в частности с Японией, Республикой Корея, Индией, Монголией, Ираном, Пакистаном и арабскими странами. Планомерно будет развиваться сотрудничество с Турцией и США".



Закончил свою речь Жээнбеков отсылкой к кыргызскому герою Манасу. "Наш великий предок Манас Великодушный всю свою жизнь служил народу, и я не пожалею сил и самой жизни своей, чтобы достойно выполнить свои обязанности перед своим народом и Кыргызстаном", - сказал Жээнбеков.



Что сказал Атамбаев

Теперь уже экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил радость по поводу того, что его срок закончился, и пожелал кыргызстанцам счастья. "Прощаясь, хочу пожелать всем счастья. Потому что народ Кыргызстана заслуживает счастья. И мы вместе будем строить светлое будущее. Вместе мы сможем", - сказал он.



Затем он попросил прощения.

"Простите меня, если я не оправдал чьи-то надежды. Простите", - подчеркнул он.

Закончил он свое выступление бата - благословением Жээнбекова. Партнер "Открытой Азии онлайн" редакция kaktus.media перевела текст, стараясь сохранить поэтичность оригинала на кыргызском.



О, Создатель!

Нового властителя кыргызов

Сохрани от напасти несчастий,

От вражеских злых действий сохрани!

Сохрани от врагов в одежде друзей,

Сохрани от тех, кто рядом, но враг!

Друг мой, Соке!

Пусть тебе сопутствует благодать,

Пусть счастье-удача кружат над твоей головой,

В походах пусть будет ясный путь,

Пусть рядом всегда будет пророк Хизр,

Пусть Создатель всегда тебя поддерживает!

Соке-друг, будь цел и невредим!

Будь приносящим нашему народу удачу властителем,

Аминь!

Пусть Создатель дарует нашему народу

Единство и благодать!

Да здравствует независимый Кыргызстан!

Кто присутствовал на инаугурации

На церемонию были приглашены 450 человек, в том числе герои Кыргызской Республики, представители общественности, творческой и научной интеллигенции, депутаты Жогорку Кенеша, члены правительства. Иностранные государства представляли сотрудники посольств.

Естественно, на церемонии были и обе первые леди (в платке - жена Жээнбекова). Также был сын Атамбаева Кадыр. Алия Шагиева на церемонию не пришла. Оба ребенка Жээнбекова - сын и дочь - пришли, но старались держаться незаметно и в официальную хронику не попали.

Отметим, что Розы Отунбаевой на инаугурации не было. Пресс-служба президента не смогла объяснить, почему. Сама Роза Исаковна не доступна для комментариев. Однако точно известно, что она находится в Бишкеке.

А вот на вступлении в должность Атамбаева шесть лет назад в торжестве приняли участие президент Турции Абдуллах Гюль, президент Грузии Михаил Саакашвили. А также премьер-министры Казахстана Карим Масимов, Таджикистана - Акил Акилов и Азербайджана - Артур Раси-заде. Китай, Узбекистан, Туркменистан, Беларусь, а также Татарстан делегировали на инаугурацию спикеров и вице-спикеров национальных парламентов.

Ожидалось участие руководителя администрации президента России Сергея Нарышкина и президента Чечни Рамзана Кадырова, но в республику они не приехали. Россию представляли глава Федеральной таможенной службы Андрей Бельянинов, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, статс-секретарь российского МИД Григорий Карасин.



Чем займется Атамбаев

Что будет делать Атамбаев, точно пока не ясно. Однако он не раз заявлял, что не собирается занимать какую-либо высокую государственную должность. На свой последней пресс-конференции он отметил, что сразу после инаугурации надеется уехать на недельку-две, отоспаться.

А затем будет готовить свою партию - СДПК - к выборам в парламент. Рассказал он и о том, что уже купил пианино (Атамбаев хорошоиграет на гитаре и мечтает научиться играть на пианино, - прим. ОА).



Кроме того, ему положены привилегии как экс-президенту. Его нельзя будет привлечь к уголовной или административной ответственности за то, что он совершил или не совершил во время своего президентства.

Неприкосновенность Атамбаева распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, на его транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему архивы, иное имущество, документы, багаж и на его переписку. Честь и достоинство экс-президента Алмазбека Атамбаева получат статус неприкосновенных. Законодательство не разрешает обыскивать или допрашивать экс-президента.



Атамбаев будет ежемесячно получать денежное пособие в сумме 75% от зарплаты действующего президента. Сейчас сложно подсчитать точно, сколько это.



Допустим, если Жээнбеков будет получать 104 тыс. сомов (как и Атамбаев, согласно декларации 2016 г., это почти $1500, - прим. ОА), то пенсия у экс-президента будет равняться 78 тыс. сомов ($1117).

Так как Атамбаев еще не достиг пенсионного возраста, у него будет только эта выплата. А вот когда ему исполнится 63 года, то он станет получать еще одну пенсию - аналогичного размера. Сейчас Атамбаеву 61 год.



Время Жээнбекова

Согласно Конституции Кыргызстана, президент выбирается сроком на шесть лет. Баллотироваться повторно он не имеет права. В прошлом году Кыргызстан проголосовал за новый основной закон. Согласно поправкам, существенно сокращаются полномочия президента КР.



Эти поправки вступают в силу 1 декабря 2017 года.

