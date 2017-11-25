Алмазбек Атамбаев сложил полномочия президента Кыргызстана 24 ноября, в день инаугурации своего преемника Сооронбая Жээнбекова. Kloop.kg вспоминает, что Атамбаев обещал сделать в качестве президента перед выборами в 2011 году, и как выполнялись эти обещания.

Алмазбек Атамбаев стал президентом Кыргызстана в декабре 2011 года — после того, как набрал на президентских выборах более 60 процентов голосов избирателей. До этого Атамбаев дважды занимал должность премьер-министра — до избрания президентом при Розе Отунбаевой и в 2007 году при Курманбеке Бакиеве.

Во время своей президентской предвыборной кампании Атамбаев дал множество политических обещаний. Как они исполнялись?

«Разгром организованной преступности»

Атамбаев во время своей предвыборной кампании пообещал, что, будучи президентом, проведет реформы в силовых структурах и «разгромит организованную преступность».

«Мы уже добились ослабления оргпреступности, но необходимо ее разгромить, чтобы граждане и экономика вздохнули с облегчением», — писал Атамбаев в своей программе в 2011 году.

По данным Министерства внутренних дел, в Кыргызстане к 2016 году число совершенных преступлений уменьшилось по сравнению с 2012 годом почти на 6 процентов.

Всего в 2016 году совершено на две тысячи меньше преступлений, чем в 2015 году, и на 1,3 тысяч меньше, чем в 2012-м. Сократилось и число особо тяжких преступлений: 3933 в 2016 против 4099 в 2012 году.

В 2016 году власти Кыргызстана провели реформу в силовых структурах: на базе упраздненных 12 главных управлений создали шесть самостоятельных служб.

Среди упраздненных оказалась и Госслужба по контролю наркотиков. Преступлениями, связанными с наркотиками, теперь занимаются другие службы в МВД.

По мнению некоторых правозащитников, эта реформа была проведена поверхностно.

Правозащитница Азиза Абдирасулова в интервью радио «Азаттык» говорила, что даже после реформы правоохранители продолжают заниматься политическими заказами, вместо того, чтобы следить за соблюдением закона.

«Милиция не совсем осознает, что требования Главного закона — законность. Им кажется, что их это не касается. Самое главное для них — внутренние инструкции и указания, поэтому в этом направлении никак не установится законность, и не проходят реформы. От смены названий без изменения содержания — все бесполезно», — сказала она.

Незадолго до инаугурации нового президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в силовом блоке опять произошли изменения. Премьер-министр Сапар Исаков приказал расформировать патрульную милицию и создать на ее базе Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения.

Исаков пообещал, что в новом ведомстве увеличится число сотрудников, но детали озвучивать не стал, сославшись на «секретность». Пока точно неизвестно, когда Патрульная милиция будет расформирована официально.

«Искоренение коррупции»

Перед тем, как стать президентом, Атамбаев пообещал искоренить коррупцию.

«Сложившаяся за 20 лет практика борьбы с этим видом преступлений дискредитирует государственную систему. Достигнутого за последний год снижения уровня коррупции в таможенных и налоговых органах явно недостаточно», — заявлял он в своей программе.

За годы президентства Атамбаева Кыргызстан действительно поднялся в рейтинге восприятия коррупции международной организации Transparency International. Если в 2010 году он находился на 164-м месте из 178, то в 2016 занял 136-е из 176. Тем не менее, нынешняя позиция означает, что Кыргызстан всё ещё находится в числе стран с очень высокой коррупцией.

«Система управления в Кыргызстане работает неэффективно. Для инвесторов работать честно будет трудно», — сказал в начале года председатель Transparency International в Кыргызстане Адылбек Шаршенбаев.

При этом он уточнил, что правительство Кыргызстана интересуется индексом восприятия коррупции и пытается предпринимать меры по его повышению.

«Экономический суверенитет»

«Деятельность президента […] будет сопровождаться совместной с правительством работой по обеспечению экономической независимости Кыргызстана», — обещал Атамбаев в своей программе. При этом он заметил, что для поиска источников пополнения госбюджета Кыргызстану «приходится ходить по миру с протянутой рукой».

За время нахождения Атамбаева у власти объем внешнего долга Кыргызстана вырос примерно на миллиард долларов. В 2010 году он составлял 2 миллиарда 602 миллиона долларов, а сейчас превышает четыре миллиарда.

Правительство связывает это с восстановлением Оша и Джалал-Абада после межэтнического конфликта в июне 2010 года, с прокладкой линии электропередачи «Датка — Кемин», со строительством альтернативной дороги Север — Юг и другими крупными инфраструктурными проектами.

Строительство и восстановление дорог — одна из важнейших причин роста внешнего долга Кыргызстана. За последние 9 лет страна задолжала китайскому «Эксимбанку» 1,1 миллиард долларов, взятых в кредит. В ближайшие три года из бюджета страны на погашение только этого долга уйдет 209 миллионов долларов.

Тем временем, Кыргызстан успевает и отказываться от международной помощи — в конце своего президентского срока Атамбаев отказался от помощи Казахстана в 100 млн долларов.

Эти деньги должны были пойти на возведение фитосанитарных лабораторий в Кыргызстане.

В пункт программы Атамбаева об экономическом суверенитете входило и обещание сделать Кыргызстан энергетически независимой страной.

В 2015 году открылась линия электропередач «Датка — Кемин», обеспечившая стране этот статус.

До строительства этой ЛЭП Кыргызстан зависел от единого энергетического кольца Центральной Азии.

«Внешняя политика во имя национальных интересов Кыргызской Республики»

В качестве главной цели во внешней политике Атамбаев ставил для себя реализацию национальных интересов Кыргызстана. Для этого он предлагал продолжать стратегическое партнерство с Россией, укреплять отношения со странами Центральной Азии и выстраивать взаимовыгодное сотрудничество с США и странами Евросоюза. Кроме этого, Атамбаев обещал продолжить курс на вступление в Таможенный союз, который теперь называется ЕАЭС.

Последнее обещание было выполнено — в августе 2015 года Кыргызстан вступил в ЕАЭС. Но перед уходом со своего поста Атамбаев сделал довольно жесткое заявление в адрес союза, обвинив его страны в «равнодушии» к проблемам на кыргызско-казахской границе.

В отношениях с США было гладко не все — летом 2015 года Кыргызстан расторг с ними соглашение о сотрудничестве в ответ на награждение премией Госдепартамента осужденного правозащитника Азимжана Аскарова. После этого Кыргызстан посетил американский госсекретарь Джон Керри — страны договорились о принятии нового нового плана двустороннего сотрудничества.

После смерти Ислама Каримова, бывшего президента Узбекистана, Кыргызстан добился значительных успехов в улучшении отношений с этой страной. С новым президентом Шавкатом Мирзиеевым Атамбаев договорился об описи спорных участков на границе между двумя странами — этот вопрос долгое время был камнем преткновения в отношениях двух республик. За время президентства Атамбаева удалось делимитировать и 520 км на границе с Таджикистаном.

До осени 2017 года неплохо складывались отношения Кыргызстана и с соседним Казахстаном. Но после встречи оппозиционного кандидата в президенты Омурбека Бабанова с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, отношения двух стран охладели. Атамбаев обвинил казахские власти в «разворовывании» богатств страны, а казахскому президенту намекнул, что его стране нужен президент помоложе.

После этого обострилась ситуация на границе Казахстана и Кыргызстана — казахские пограничники усилили режим пропуска граждан и грузовых автомобилей. И если людские заторы на границе прекратились довольно скоро, то огромная очередь из грузовиков остается на границе с Казахстаном по сей день. Из-за этого предприниматели — в том числе и казахские — несут убытки.

Модернизация Бишкека

Атамбаев перед своим президентством обещал заняться проблемами жителей столицы Кыргызстана. В частности, он говорил, что для решения транспортной проблемы Бишкека нужно не только строить дороги и развязки, но и решить проблему общественного транспорта. Будущий президент утверждал, что на смену маршруткам в столице должны прийти автобусы и троллейбусы.

Этого так и не произошло. Небольшие маршрутные микроавтобусы до сих пор остаются главным общественным транспортом Бишкека. Многоуровневые парковки, также обещанные Атамбаевым в своей программе, в Бишкеке так и не появились, хотя модернизация дорожной сети на самом деле началась.

Успешно прошел и ремонт Бишкекской ТЭЦ — это тоже было в предвыборных обещаниях Алмазбека Атамбаева. Ее начали ремонтировать летом 2013 года и закончили в 2017-м. Стоимость проекта — 386 миллионов долларов. Специалисты компании ТВЕА демонтировали старые котлы и турбоагрегаты, установили два угольных котла сверхвысокого давления и два турбоагрегата мощностью 150 мегаватт.

С 2017 года котлы ТЭЦ начали работать на угле из Кыргызстана, а сам объект будет вырабатывать 812 мегаватт электроэнергии (вместо 512 мегаватт до модернизации).