Меня всегда удивляло, как в 12-миллионном мегаполисе мигранты умудряются находить себе пару не просто из родной области, а односельчан. Корреспондент ИА Фергана решила изучить способы, с помощью которых мигранты знакомятся, а попутно выяснить, кого и зачем они ищут.

Если говорить о местах знакомства, то мигранты зачастую сходятся в квартирах, где снимают койки. Все дело в том, что в таких квартирах часто есть «мужские» и «женские» комнаты. Представители разных комнат знакомятся друг с другом, вступают в контакты, а иногда даже женятся. Поскольку земляческие и родственные связи в Центральной Азии очень сильны, один мигрант, устроившись в Москве, обычно приглашает к себе компаньоном родственника, друга или знакомого. Вот так и получается, что в квартире обычно живут люди из одного населенного пункта.

Кроме того, мигранты пересекаются в ночных клубах. Например, клубная жизнь киргизской молодежи в Москве очень активна. Правда, этот способ подходит далеко не всем. «Клубятся» в основном студенты, а также хорошо зарабатывающие мигранты «высшего звена» – одним словом, те, у кого достаточно денег и свободного времени.

И, наконец, весьма популярны у мигрантов сайты знакомств. На них мы и остановимся чуть подробнее.

Я проанализировала около двухсот публикаций одного популярного среди мигрантов сайта. Объявлений, данных мужчинами, в несколько раз больше, чем женских. И это понятно: восточный менталитет не поощряет женской активности, да еще в таком деликатном вопросе, как знакомство.

Любопытная деталь: на самом сайте знакомств фотографии не размещаются, их можно получить, только продолжив общение с глазу на глаз в мессенджерах. Предосторожность разумная – никто не хочет, чтобы земляки сплетничали на его счет. Особенно, конечно, это касается женщин.

Чтоб далеко не ездить

Пожалуй, с представительниц прекрасного пола мы и начнем. Они обычно ищут или мужчин для создания семьи, или тех, кто готов оказывать им материальную помощь, так называемых «спонсоров».

Ниже – небольшая подборка из женских объявлений. (Орфография во всех объявлениях сохранена, переводы с киргизского даны с максимальным приближением к оригинальному стилю).

«Познакомлюсь с состоятельным готовым помочь мужчиной для хороших, дружеских, близких отношений. Требование: от 30 до 42 кыргыз симпатичный, чистоплотный, состоятельный, добрый, честный, умный, серьезный. Я сама кыргызка красивая, хороший друг и собеседник. Прощу не беспокоит тех кто не имеет таких качеств. Присылайте фотки по WhatsApp и напишите о себе кратко и конкретно».

«Ищу близкого мне по духу одинокого мужчину, кыргыза 45-55 лет, для дружбы, а возможно и создания семьи. Мне 44 года».

«Познакомлюсь с непьющим, некурящим, готовым к браку мужчиной до 35-40 лет. Просьба не беспокоить просто так».

«Всем привет!! мне 29 не замужем и не была! познакомлюсь с русскоязычным симпатичным, изюмительным парням который высокого роста также искренним отзывчивым который есть чувство юмора) не пьющий не курящий для создания семьи! пожалуйста без фото не пишите лучше! Не надо звонить! Пишите в Ватсапп. Если не отвечу значит не в моем вкусе! Только не женатые. 28-31 !!».

«для создание семьи ищу молодого человека, от 35 до 42 лет. Коротко о себе, работаю в частной клинике, миниатюрная, симпатичная, без вредных привычек. Остальное по телефону. Мне 35 лет. Не серьезных и аферистов прошу не бес покоить».

Часто и мужчины, и женщины ищут пару по территориальному признаку. В таком случае будущий избранник или избранница должны жить в одном районе с соискателем, чтобы не тратить время на дальние поездки по городу.

«Ищу русского друга из Москвы без вредных привычек в возрасте от 25 до 30 лет, чтобы с ним переписываться в интернете и общаться в реале, от 170 до 175 сантиметров, не очень толстого и не очень худого, меломана, который слушает абсолютно любую музыку. Желаемые районы проживания: Алтуфьево, Бибирево, Владыкино, Восточное Дегунино, Дмитровский район, Лианозово или Отрадное».

Развлечемся по законам шариата?

Что же касается объявлений от мужчин, тут явно прослеживаются три тенденции.

Во-первых, ищут девушек для серьезных отношений или, во всяком случае, именно так заявляют о своих намерениях.

«Я поражаюсь, как наши здесь быстро забывают о своих семьях и заводят себе вторых жен или любовников. Друг рассказывал: сам видел, как соседи крутили романы, звали вместо родителей просто знакомых, чала молдо, казан плова и делали обряд нике. Девушки выходили замуж за квартиранта из соседней комнаты, ну или из своей)) А дома у них есть первые жены и мужья. Потом первая жена едет в РФ возвращать мужа, разбирается с соперницей, в общем, Санта-Барбара отдыхает», – пишет в фейсбуке кыргызстанка, приехавшая в Москву на заработки.

«Здравствуйте женщины, меня зовут Тилек, мне 25 лет, познакомлюсь с девушками (непьющие, некурящие, нравственные) (просьба не беспокоить с неприличными предложениями). О себе коротко: рост 176, не богат, но семью обеспечить смогу».

«Как поживаете, кыргызские женщины? Мне 54, родом из Кадамжая, в Москве проживаю временно. Если даст бог, познакомлюсь для создания семьи с кыргызской, умной, спокойной, не боящийся жизненных трудностей девушкой. По ватсапу».

«Ищу девушку для создания семьи. Возраст 25-35. Подойдут разведенные, с одним ребенком. Достала холостая жизнь))».

«Девушки читайте внимательно! Познакомлюсь с "милой", козундо нуру бар, из хорошей семьи, адекватной, образованной, с семетричной внешностью, русскоговорящей девушкой до 30 лет для серьезных отношений и создания семьи. Низкорослые, сутулые, наглые, алчные и детский сад не беспокойте!!! Я достоин своим требованиям. Мне 30».

«Познакомлюсь с кыргызскими девушками!!! Мне 30 лет. Гражданство Российское. Причины по которым я хочу познакомиться: с незамужними девушками в целях женитьбы, вдруг понравимся друг-другу. Замужние и затем разведенные девушки (отвернувшиеся от бога) и тем более с 1-2-3-4 детьми просьба не беспокоить, дети которые не нужны своим отцам, мне не нужны тем более, так что матери героини строго отпадают. Курящие и пьющие тоже не беспокойте».

Ищет девушку без прошлого для создания семьи. Говорит, что не козел.

Кроме того, ищут вторых жен или девушек «для развлечения».

«Познакомлюсь с девушкой по законам шариата. Семья есть. Анонимность гарантирую».

«Познакомлюсь с девушками. Мне 40 лет. Устал от одинокой жизни в Москве. Семья в Кыргызстане. Если есть такие же одинокие женщины, звоните. Если друг друга поймем и звезды сойдутся… Пишите на ватсапп».

«Познакомлюсь с девушками, до 22-32 лет, ради дружбы, развлечений. Раз в неделю будем ходить в кино или в другие места. Анонимность гарантируется. Мне 33 года. Звоните жду».

«Откровенно для развлечений. Познакомлюсь ради дружбы, пишите-звоните. Эрмек, 24 года!»

Отдельная категория мужчин ищет так называемых южных. В Киргизии издавна существует деление на северных и южных киргизов. При этом считается нежелательным, если представители южных и северных областей будут сочетаться браком или даже просто жить вместе.

«Познакомлюсь с приятной русскоговорящей девушкой от 20 до 30 лет из хорошей семьи для создания хорошей семьи. При всем уважении, только с юга КР. Ватсапп P.S. Ищу чуткую умницу. Прошу детский сад не беспокойте».

«Ищу умную, спокойную, адекватную, чуткую умницу с юга КР! Для создания семьи. Пишите только на Whatsapp! Прошу вас при знакомстве не пытаться учить меня морали жизни. Мне 30. Спасибо!».

«Читайте внимательно!: Познакомлюсь с девушкой южанкой из нормальной семьи, для создания нормальной семьи, ыймандуу (нравственная – прим. ред.), спокойная и адекватная. Всякие считающие себя умнее всех, высокомерных, детский сад и наглых прошу не беспокоить. Ростом от 175 см. Строго! Не утруждайте себя, без Вашей фотки не стану общаться. Спасибо! Только Ватсап».

«Ищу нормальную до 30 лет, ыймандуу, козундо нуру бар, адекватную, без вредных привычек, кайсар эмес, жашоону тушунгон (с красивыми глазами и жизненным опытом – прим. ред.), из НОРМАЛЬНОЙ СЕМЬИ, для создания нормальной здоровой семьи. Детский сад, высокомерных, наглых, считающих себя умнее всех прошу не беспокоить! Без ваших фотографии не стану общаться! Да еще, девушки только с юга КР. Мне 30 лет. Только Ватсап! Если ты хороший человек, то все получится!»

Случается, ищут сожительниц-уборщиц.

«Нужен в комнату девушка женщина от 18 до 35 лет для совместной за комнату плачу 15 если на подселение девушка платит 3 тысяч руб и соответственно готовит я просто очень много работаю и нет времени и всегда остаюсь голодным и т д..… если мужчина на подселения соответственно все 50/50 если не отвечаю пишите смски я обязательно наберу».

«Салам баарынарга (привет всем – прим. ред.) ищу соседку в комнату сам я очень много работаю нет сил убираться готовить, призываю к взаимной жизни возраст желаемый от 18 до 30 не вредная с меня комната с вас уборка и т д».

«Я мужчина хочу познокомится с женщиной или девушкой временного совместного проживание снимаю сам комнату живу один уже давно работаю много была бы девушка рядом на временного проживание со мной оплачу квартплату питание в полном объеме обеспечу во время проживание раз в неделю обещаю сводит по кинотеатру и раз в месяц в ресторан если есть заинтересованные пишит на вайбер мне сам номер не доступен вайбер работает и еще я кыргыз Возраст желаемый от 18 до 28».

Ну и наконец, бывает, что ищут конкретного человека. И тогда из скупых строчек можно вычитать трогательную историю любви и внезапного расставания.

«Ищу девушку по имени Кыздаркан 1984-1982 года рождение примерно. Она из кара–кулджы, работала 2003-2006 в городе Чите жила районе пожарка работала китайском рынке продавцом потом столовую. Мы вместе жилы. Москву она приехала где-то 2007 больше её не видел. Кто знает её позвоните мне пожалуйста».