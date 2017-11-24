В Таджикистане более пятнадцати лет работает механизм аренды учебников в общеобразовательных учреждениях. Минобрнауки считает его самым оптимальным вариантом решения проблемы обеспечения школ учебной литературой.

Но у родителей, учителей и даже библиотекарей есть претензии к этой системе.

Регионы в долгах

С началом учебного года в различных СМИ появлялась информация о том, что общеобразовательные учреждения задолжали Министерству образования и науки за аренду учебников, только по Хатлонскому региону задолженность составляет почти 7,5 млн сомони.

В некоторых района Раштской группы районов администрации школ предлагают ученикам погасить задолженность за аренду учебников участием в сельхозработах.

В интервью радио «Озоди» завотделом образования Раштского района Зарина Идиева заявила, что глава Минобрнауки предложил свой вариант погашения долга в полмиллиона сомони за аренду учебников.

«Министр образования порекомендовал нам отправить детей на сбор хлопка или на сбор урожая картофеля. Мы ответили, что это невозможно, к примеру хозяйства, выращивающие картошку, собирают урожай своими силами. Тогда он нам посоветовал собирать шиповник и орехи», - цитирует Идиеву радио «Озоди».

​​​​​​​Дареное не дают, а сдают в аренду

Взимание платы за использование школьных учебников практикуется давно по всей стране, и Душанбе в этом не исключение.

- В качестве арендной платы за книги в сентябре мы заплатили по 3-4 сомони за каждый учебник, вне зависимости от того, новый он или уже используется не первый год. У меня трое детей-школьников. Каждый получил минимум десять учебников в школе. Я заплатила только за аренду книг больше ста сомони, - говорит Махбуба, дети которой учатся в одной из столичных школ, номер которой она называть не стала из-за опасений возможного притеснения детей в школе.

По словам другого родителя, чьи дети учатся в столичной школе с русским языком обучения, классный руководитель обязала учеников заплатить за аренду учебников, изданных в России.

- Если Минобрнауки собирает деньги за аренду учебников, изданных в Таджикистане, то по какой причине в школах собирают деньги за аренду российских учебников, которые поступают в дар, передаются на безвозмездной основе? - вопрошает собеседник.

Если сбором денежных средств выражают недовольство только родители, то качеством изданных в республике школьных учебников недовольны и сами учителя.

По мнению педагогов, многие учебники - низкого качества, написаны труднодоступным языком, в них множество ошибок и ляпов.

- Все эти учебники проходят экспертизу Минобрнауки, утверждаются специалистами, но откуда появляется несогласованность с учебными программами, другие недостатки? При том учебники издают чуть ли не ежегодно, - говорит душанбинский школьный учитель Мехри.

​​​​​​​По ту сторону школьной библиотеки

Проблему школьных учебников на условиях анонимности прокомментировала заведующая школьной библиотекой одной из школ района Сино.

- Плата за годовую аренду учебников колеблется от 2 сомони и выше. Например, за «Букварь» или «Русскую речь» для 2-го класса школ с таджикским языком обучения платят по 2 сомони, а за «Алифбо» (букварь – тадж.) - 13 сомони. Это только учебники, изданные в течение последних трех лет. Школы обязуют первый год выплачивать 34%, второй и третий год – по 33% от стоимости учебника. Но на этом денежная история учебников не заканчивается. С родителей классные руководители берут, скажем, по 3-4 сомони за один учебник, в том числе и старый. Понимаете, библиотечный фонд нужно содержать, и в большинстве школ для этого берут по одному сомони за старые учебники. Что касается учебников для русскоязычных классов, то все они предоставляются для школ бесплатно. В этом году мы получили от районо всего несколько учебников по отдельным предметам, и все они бесплатно были предоставлены Россотрудничеством. Мы вынуждены, чтобы как-то держаться на плаву, и за эти книги брать арендную плату по 1 сомони. Все остальное сверх этого пусть остается на совести классных руководителей и директоров школ, - говорит собеседница.

По словам Олии, еще одного библиотекаря столичной школы, существует и другая проблема, из-за которой возникают задолженности по аренде учебников.

- Посудите сами. К нам поступают учебники. Но не проходит и трех лет, как печатаются новые, которые, по словам чиновников и авторов, являются ново-инновационными. Естественно, школы не успевают рассчитаться за аренду ранее полученных учебников, а тут уже надо платить за аренду нового, - сетует Олия.

​​​​​​​Нехватка учебников и методичек

За комментариями относительно всех жалоб и нареканий по школьным учебникам от наших респондентов мы обратились в Минобрнауки.

В интервью “АП” пресс-секретарь данного ведомства Эхсони Хушвакт сообщил, что за 9 месяцев этого года в школы страны распределены 144 наименования учебников в количестве 2 754 119 экземпляров на сумму 30 623 374 сомони.

- Несмотря на это, до сих пор чувствуется нехватка школьных учебников, и это связано с несерьезным отношением администраций школ, которые представляют неправильные заявки на книги, - говорит Эхсони Хушвакт. - Другая составляющая этой проблемы - ежегодное увеличение количества учеников в школах. Кроме этого есть и проблема задолженности школ и отделов образования за аренду предоставленных им учебников.

По словам собеседника, задолженность - в основном за период с 2001 по 2008 год и частично за 2011 год.

​​​​​​​Качество и экспертиза учебников

Эхсони Хушвакт относительно качества печати отметил, что этот вопрос находится под контролем Минобрнауки и правительства страны.

- Автор или составитель обращается с запросом в министерство и прилагает один или два экземпляра рукописи учебника или методички. Рукопись передается для изучения в несколько исследовательских учреждения Минобрнауки. Некоторые передаются для исследования в Союз писателей, Минкультуры, Минобороны и т.д., - говорит собеседник.

По словам Хушвакта, после устранения всех недостатков и утверждения рукопись передается в печать.

- Перед выпуском книг специалисты печатного центра Министерства образования и науки и издательства “Маориф” исследуют учебники на соответствие содержанию, наличие орфографических и стилистических ошибок, - говорит он.

​​​​​​​Аренда учебников и долги

Специалисты Минобрнауки указывают, что после распада СССР экономическое положение страны не позволяло печатать учебную литературу в нужном количестве. На этом этапе для поддержки малоимущих слоев населения и решения проблемы обеспечения школ учебниками была введена арендная система.

- Так, в течение более 15 лет школы Таджикистана обеспечиваются учебниками посредством их аренды. Первый год взимается 34% от стоимости книг, второй и третий год – по 33%, - отметили в этом ведомстве.

По словам замдиректора Центра печати и оборота учебной и научно-методической литературы Минобрнауки Т.Урокова, за последние пять лет многие отделы образования городов и районов погасили свои задолженности.

- За 2017/18 учебный год все города и районы полностью выплатили суммы по аренде учебников, за исключением городов Пенджикент и Гулистон, а также районов Зафарабад, Айни, Дарваз, Ванч, Шугнан, Рошткала, Ишкашим, Мургаб, Файзабад и Рашт. Планируется, что они погасят свою задолженность до 31 декабря этого года, - говорит специалист.

По словам Урокова, информация о привлечении к сельхозработам и даже сбору макулатуры учеников Рашта для погашения задолженности по аренде учебников не имеет под собой оснований.

- Действительно, согласно планам по аренде учебников в Раштском районе отдел образования должен был в 2017/18 учебном году выплатить 486 тыс. 442,05 сомони, но была внесена сумма в размере всего 338 тыс. 722 сомони, что составляет 70% от необходимой. Кроме этого, отдел образования Рашта имеет задолженность по аренде учебников в размере 382 тыс. 804,24 сомони за период с 2001 по 2016 год. Однако Минобрнауки никогда не давало таких указаний отделу образования Рашта.

Относительно учебников для русскоязычных школ замдиректора печатного центра отметил, что в результате сотрудничества Минобразования и Фонда “Русский мир” только в 2011 году на безвозмездной основе было передано 37 наименований различных учебников для учеников 1-11-х классов в количестве 20 тыс. экземпляров.

- Все учебники передаются в образовательные учреждения Таджикистана для бесплатного использования. Кроме этого, количество учеников школ и классов с русским языком обучения является незначительным и составляют примерно от 8 до 22% всех школьников страны. Если вы располагаете данными с конкретными фактами, с названиями школ, где за эти книги требуют оплаты, то в их отношении будут предприняты меры, - говорит Уроков.