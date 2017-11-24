Жители Таджикистана стали жить дольше и здоровее: детская и материнская смертность падает, количество случаев инфекционных заболеваний сокращается - заявили участники пресс-конференции, посвященной обзору 7-й годовщины реализации «Национальной стратегии здравоохранения для населения РТ на 2010-2020 годы», которая состоялась в здании «Душанбе-плаза» сегодня, 24 ноября.

«Люди в Таджикистане стали жить дольше, они стали здоровее. Мы приближаемся к завершению реализации нашего плана Национальной стратегии, к 2020 году и сейчас уже можем дать этому этапу положительные оценки. Следующий наш шаг будет направлен на устойчивое развитие», - сказал глава представительства ВОЗ в Таджикистане Игорь Поканевич.

По его словам, 10 лет назад средняя продолжительность жизни в Таджикистане составляла 68 лет, теперь – 73 года.

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Что касается улучшения здоровье нации, то в республике за прошедшие годы снизилось количество детской и материнской смертности, а также число случаев инфекционных заболеваний.

"В качестве примера хочу привести такой факт: раньше в летний сезон мы все инфекционные отделения переводили под детские, дифтерийные. Сейчас даже в летний сезон койки в детских палатах инфекционных клиник пустуют", - отметил начальник управления предоставления медицинских услуг матерям и детям и планированию семьи Шерали Рахматуллаев.

Кроме того он заявил, что 10 лет назад на 100 тысяч живорожденных приходилось 22 случая материнской смерти, сейчас – 16.

"Это достижение мы получили благодаря улучшению материально-технической базы в медицинских учреждениях республики, выполнению всех мероприятий в рамках Национальной стратегии. И снижение материнской и детской смертности является зеркалом здоровья всей нации", - сказал Рахматуллаев.

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Министр здравоохранения и социальной защиты населения Насим Олимзода отметил, что в этом году в рамках реализации Национальной стратегии произошло много событий. Наиболее значимыми из них министр назвал открытие предприятия по выпуску фармацевтической продукции «Сугд-Фарм» на севере страны, открытие референс-лаборатории в Душанбе, а также создание отделения по пересадке костного мозга при Национальном центре трансплантологии и успешное проведение двух уникальных для региона ЦА операций в этом отделении.

На мероприятии было отмечено, что Национальная стратегия была принята в соответствии с постановлением правительства Таджикистана в 2010 году. Этот документ имеет четыре аспекта: медицинские услуги, кадровые ресурсы, финансирование и управление здравоохранением, которые ежегодно рассматриваются совместно с местными органами власти, международными организациями, секторальным персоналом.