Не стоит так долго ждать, ведь Банк Эсхата выпускает бесконтактные карты VISA PayWave в течении от 1 до 5 рабочих дней.

«Высокий сервис обслуживания, удобство и комфорт для держателей карт, скорость и безопасность, использование новых возможностей - это те критерии, которых мы придерживались при запуске проекта по внедрению инновационных технологий», -сказал в ходе беседы Координатор по развитию карточного бизнеса Банка Эсхата - Дилшод Негматов.

Напоминаем, что Банк Эсхата анонсировал выпуск бесконтактных карт еще в июле месяце, после завершения всех сертификационных мероприятий.

Инновационные бесконтактные технологии, позволят клиентам совершать покупки в одно касание. Достаточно поднести карту Visa PayWave к считывающему устройству на кассе или терминале, и покупка уже оплачена. Бесконтактные карты приниматься к оплате везде, где это необходимо. Они имеют также чип и магнитную полосу. Следовательно, если терминал в торговой точке не поддерживает прием операций по бесконтактной технологии, держатели смогут оплатить покупки привычным для себя способом, т.е. вставив карту чипом или прокатав ее магнитной полосой.

Заявки на выпуск бесконтактных карт VISA принимаются во всех филиалах и центрах банковского обслуживания Банка. Для удобства наших клиентов, карты выпускаются как в г.Душанбе, так и в г.Худжанде.

Сегодня, карты с бесконтактной технологией оплаты принимаются практически по всему миру, и их количество увеличивается с каждым днем. Пожалуй, самым главным преимуществом данной карты является его безопасность. Карты VISA PayWave по умолчанию подключаются к услуге 3DS для совершения оплаты в интернете.

Держатели карт VISA могут обслуживаться во всех Торгово- сервисных предприятиях где установлены Пос-терминалы Банка Эсхата с символом бесконтакной оплаты. Также расширилась возможность оплачивать картами за пределами страны.

Следует отметить что в начале 2017 года, банк приобрел Пос -терминалы модели Ingenico с возможностью приема бесконтактных карт (NFC технология), что безусловно отвечает сегодняшним требованиям.

«Мы намерены увеличивать количество ПОС-терминалов с возможностью приема бесконтактных карт, путем полного обновления действующего парка до 2020 года.

Также мы планируем дальнейшее развитие карточного бизнеса. А это внедрение новейших и передовых технологий, которые позволят нам делать уверенные шаги в сторону клиента и удовлетворения его современных потребностей» -отметили в банке.