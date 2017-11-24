Суд Хатлонской области отправил за решетку напавшего с топором на председателя Пянджского райсуда Давлатали Рахимзода в августе этого года. Судья получил тогда телесные увечья.

Как сообщил источник в областном суде, житель Пянджского района Диловар Олимов 21 ноября признан виновным по двум статьям УК РТ. «Его вина в ходе суда была полностью доказана и суд приговорил его к 15 годам лишения свободы», - отметил источник «АП» в суде.

По словам источника, у Диловара Олимова был спор об установлении алиментов с супругой. 31 августа их спор рассматривал председатель райсуда Давлатманд Рахимзода. Он удовлетворил иск бывшей жены осужденного, Джамили Нуралиевой, и присудил ей алименты на двух детей в размере 260 сомони. Решением судьи Олимов остался недоволен.

В ходе судебного разбирательства Олимов стал оскорблять бывшую жену, , угрожал ей. Судья вмешался и потребовал прекратить ругань в зал суда.

После заседания, осужденный, уже пьяным пришел в рабочий кабинет судьи и напал на него с топором.

«После процесса он поехал в столовую «Файз», где работал поваром, принял алкоголь и, вооружившись топором, вернулся в суд. По словам Рахимзода, он не заметил, как к нему вошел Олимов. Приблизившись к судье Олимов вытащил топор и ударил его по голове, остальные удары пришлись на руки, когда судья стал защищаться», - следует из материалов дела.