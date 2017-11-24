Таджикская алюминиевая компания планирует приступить к разработке Кончочской группы месторождений в будущем году. Расположенные в Айнинском районе месторождения содержат большие запасы золота, серебра, ртути, сурьмы и других металлов.

«Работа по реализации этого инвестиционного проекта была продолжена в 2017 году. Однако, чтобы начать разработку, нужно пройти определенную процедуру, которая занимает очень много времени», - отмечают в ТАЛКО.

В настоящее время британская компания Micon International Ltd. занимается оценкой запасов, которые были разведаны еще при Советском Союзе.

«В 2018 году планируется приступить к выполнению работ по добыче и обогащению (производству) золота, серебра, а также сурьмы», - подчеркивают в компании.

Параллельно ТАЛКО занимается поиском подходящих партнеров для совместного финансирования этого крупномасштабного проекта.

«Партнеров, которые нам предлагают сотрудничество, интересуют конкретные металлы, то есть золото и серебро. Но там очень много подспудных дорогостоящих металлов, в частности селен и некоторые другие. А стоимость одного грамма селена 37 тысяч долларов. Понятно, что мы не будем забрасывать эти металлы в отвал. В связи с этим происходит задержка», - добавили в ТАЛКО.

Еще в июне 2015 года правительство приняло «Программу государственной поддержки по оздоровлению экономического положения ТАЛКО».

В рамках этой программы, руководство компании предложило правительству передать в пользование компании Кончочской группы месторождений в Айнинском районе Согдийской области. В декабре того же года компания получила лицензию, которая дает ей право на пользование этими месторождениями сроком на 25 лет.

По предварительным расчетам ТАЛКО, запасы золота в этих месторождениях превышают 55 тонн, а серебра - около 44 тонн. Кроме того, на территории месторождения также имеются запасы ртути (184 тонн), сурьмы (268 тыс. тонн), флюорит (205 тыс. тонн) и ряда других полезных ископаемых. ТАЛКО планирует перерабатывать на Кончочской группе месторождений ежегодно до 900 тыс. тонн руды.

Кончочская группа месторождений состоит из трех объектов: Чульбои (золото, серебро), Кончоч (золото, серебро, ртуть, флюорит), Шахкон (золото, сурьма, мышьяк, флюорит).