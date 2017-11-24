Ассоциация инновационного и технологического предпринимательства (AITE) в партнерстве с телекоммуникационной компанией Tcell, посольством Великобритании, Торговой Палатой США в Таджикистане (AmCham in Tajikistan), и Глобальной Неделей Предпринимательства (GEW) провела в Душанбе второй по счету Startup Weekend в Таджикистане.

Целью данного мероприятия было предоставление площадки, где молодые люди презентовали свои старт-ап идеи, получали техническую и нетехническую помощь от профессиональных предпринимателей и имели возможность работать над прототипом своей идеи, постепенно превращая ее в минимальный жизнеспособный продукт.

Tcell

На протяжение всех трёх дней с каждым участником и каждой командой активно работала группа менторов, которые давали участникам практические советы, проводили мастер классы и менторские сессии.

Генеральный директор Tcell Озодхон Давлатшоев также выступил ментором – и поделился с участниками «бизнес-секретами» из собственного опыта.

Tcell

«Tcell всегда поддерживает и будет в дальнейшем поддерживать такие начинания, особенно в области IT стартапов, потому что очень важным моментом таких начинаний является решение социальных проблем», - сказал Озодхон в своем обращении к участникам.

Tcell

Tcell обеспечил участников и организаторов мероприятия высокоскоростным Интернет-соединением, благодаря которому стала возможной активная практическая работа в сети. «Tcell – компания, которая ежегодно и активно поддерживает наш конкурс и в этот раз была создана прекрасная атмосфера, со всеми нашими дизайнами, принт материалами, внутренним дизайном, а также Интернет, который так был нужен для проведения программы в течение всех 4 дней. Генеральный Директор Компании – Озодхон Далатшоев активно помог своей личной поддержкой в проведении данного мероприятия. Это говорит о приверженности ведущей телеком компании страны развитию молодежи» - делятся организаторы на своей странице в Facebook.

Tcell

При регистрации были заявлены 81 идея, и в программу было отобрано 65 идей. Условием конкурса было «один человек – одна идея». В первый же день участники проводили питчинг, после которого совместно с менторами было выбрано 25 выдающихся идей, которые были допущены на второй тур голосования, где после тщательной селекции со стороны менторов и самих участников получили возможность разработки прототипа только 12 идей.

Среди них были:

Идея создания единого приложения, позволяющего находить маршрут и расписание общественного транспорта города Душанбе “KPT – Know Public Transport”. Информационно – интерактивный лагерь для детей и подростков, где каждый получит возможность распознать свой потенциал и навыки, чтобы учесть их при выборе своей будущей профессии “One Camp”. Онлайн платформа, помогающая профессионалам и любителям арендовать спорт площадку “The FOG”, при которой имеется интернет – магазин комплексного спортивного оборудования. Платформа, объединяющая инициаторов стартап идей, которая берет на себя ответственность процесса инкубации и поиск инвесторов, а также предоставляет место для разработки бизнес плана “Club Startup” Служба доставки кулинарной домашней продукции, которая украсит ваш праздник “Mehmon TJ” Идея Квест – площадки, для командной игры с сюжетной линией, на протяжении которой игроки должны находить ключи от паззла, в специально подготовленном помещении “Quest DC” Инновационная академия в режиме онлайн, позволяющая укреплять свои академические знания и обучающая пользователей точным и гуманитарным наукам “EduHelp” Пространство для шоппинга обуви, позволяющее экономить самое драгоценное время нового поколения “Online Shoe Shopping” Стартап “Scoops”, основной идей которого является производство мороженого, отличного по вкусовым стандартам и количеству предлагаемой продукции. Онлайн мессенджер, объединяющий людей с одинаковыми интересами и предпочтениями “Testenger” Клиниговая стартап идея “Gulish”, которая предоставляет услуги уборки по дому, сохраняя свободное время своих клиентов на близких им людей. Мобильное приложение “Insulin Time”, напоминающее людям, страдающим диабетом, о принятии инсулина и нужных им лекарств. Одним из преимуществ данного приложения является работа в режиме оффлайн и уведомление близких о недоступности больного во время звонка с напоминанием.

Tcell

За эти три дня работы, каждый участник, работая с менторами и создавая свою команду, приложил колоссальные усилия на пути от простой Идеи к MVP (минимальный жизнеспособный продукт).

Мероприятие фасилитировал Анураг Малуу (TechStars), который также работал с командами в качестве ментора и помогал им по подготовке к финальному питчнгу.

Tcell

Отрадно было и то, что на программе был самый маленький участник, Имтисаль – 8 лет. Имтисаль так сильно вдохновилась всем происходящим на программе Startup Weekend Tajikistan, что сразу же начала разрабатывать свою идею детского комплекса для взрослых DreamLand. Она, как и все другие участники сделала три питчинга со своей идеей. Она провела опрос всех участников, менторов, а также технического персонала библиотеки и даже официантов, о том, как часто они испытывают стрессы и как они справляются с ними. Имтисаль прекрасно выступила на финальном питчинге.

Tcell

По результатам финального питча, первые три места были присуждены:

1 Место - мобильному приложению “Insulin Time”

2 Место - онлайн платформа аренды спортивных площадок “The FOG”

3 Место - площадка интерактивной игры “Quest DC”.

Номинация «Самый молодой и мотивированный участник» - Имтисаль Хаитова, 8 лет.

Партнерами мероприятия выступили Accelerate Prosperity Tajikistan, и многие другие компании.

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Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.