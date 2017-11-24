В Душанбе сегодня пройдет мероприятие в рамках глобальной кампании «16 дней против насилия», в ходе которого, будут озвучены имена победителей конкурса сочинений и фотографий “Я горжусь своей дочерью". Организатором мероприятия выступает Представительство Фонда народонаселения ООН в РТ в сотрудничестве с местными и международными партнерами.

Гостям и участникам мероприятия будут представлены тематическая выставка рисунков и фотографий и увлекательная концертно-развлекательная программа. Также будут оглашены имена призеров и победителей конкурса сочинений и рисунков "Я горжусь своей дочерью", приуроченного к празднованию Международного дня девочки.

В ходе мероприятия выступят молодые дарования – юные спортсмены Национальной федерации таэквондо и кикбоксинга РТ, вокальная группа "Хафтранг", танцевальный ансамбль «Ситораи умед».

Маленьких гостей ожидает развлекательная программа от детского центра "Аладдин".

Главным событием мероприятия станет награждение победителей и призеров конкурса лучших сочинений и фотографий "Я горжусь своей дочерью", написанных и сделанных отцами.

Отцы играют очень важную роль в жизни своих дочерей, и именно их понимание и поддержка помогают девочкам в осуществлении их мечты и достижении целей. Рассказывая о своем опыте через сочинения и фотографии, отцы становятся ярким примером для подражания. Примечательно, что в текущем году на конкурс было подано более 70 работ.

Мероприятие начнется в16 часов в здании «Вефа-Центр».

Во всем мире девочки-подростки сталкиваются с большими проблемами, по сравнению с их сверстниками - мальчиками. Социальные и общественные нормы и устои обязывают девочек с раннего возраста ориентироваться на создание семьи и продолжение рода, в ущерб обучению, карьере и профессиональному росту. Зачастую, по вышеуказанным причинам, девочки и молодые женщины остаются без доступа к образованию и другим социальным услугам, что приводит к негативным последствиям, как для них, так и для их семей и, в первую очередь, для их детей. Но если девочка-подросток имеет возможности, средства и информацию, поддержку родителей и семьи, она сможет реализовать свой потенциал и стать движущей силой для позитивных изменений в ее семье, общине и стране.

Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA) – международное учреждение по вопросам развития, занимающееся построением мира, в котором каждая беременность желанна, каждое рождение ребенка безопасно и потенциал каждого молодого человека раскрывается в полной мере.

Глобальная кампания «16 дней против насилия» ежегодно проводится во всем мире с 25 ноября по 11 декабря.