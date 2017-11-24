Управление Агентства по госфинконтролю и борьбы с коррупцией по Согдийской области

В Согдийской области задержан сотрудник УМВД города Худжанда с более 80 кг наркотиков. Об этом «АП» сообщил достоверный источник в правоохранительных органах области.

По словам источника, он задержан сотрудниками антикоррупционного ведомства Согдийской области.

Источник также отметил, что «вместе с ним задержаны еще несколько человек».

«Их задержали по подозрению в организации преступной группировки, - отметил источник. - При задержании у них было изъято более 82 кг опия и гашиша".

Уголовное дело возбуждено по статье 200 часть 4 УК РТ.

Между тем, как сообщил «АП» источник в силовом блоке правительства Таджикистана, спецоперация по выявлению и задержанию группы наркоторговцев проводилось на севере страны сотрудниками антинаркотического и антикоррупционного ведомств страны.

«Среди арестованных числится сотрудник органов внутренних дел по имени Руслан Шарипов», - отметил источник, однако в какой должности и звании он служил в рядах милиции, источник не сообщил.