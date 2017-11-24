Спикер парламента Ирана Али Лариджани заявил о необходимости привлечения инвестиций для финансирования поставок иранского газа в Таджикистан, передает иранское информагентство Shana.

 «Это может стать поворотным моментом в экономических отношениях между двумя странами», - сказал Лариджани на встрече с таджикскими коллегами в кулуарах 10-го пленарного заседания Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).

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Он также подчеркнул огромные возможности иранских компаний, работающих на таджикском рынке.

Отметим, что Таджикистан планирует восстановить поставки узбекского природного газа, прерванные пять лет тому назад. В настоящее время газовики двух стран ведут переговоры относительно объема и стоимости топлива. Ожидается, что до конца года все эти вопросы будут согласованы и стороны подпишут годовой контракт, на основе которого с начала 2018 года узбекский газ снова поступит в Таджикистан.

Возобновление поставок узбекского газа стало возможным с приходом к власти в соседней стране нового президента Шавката Мирзиёева, который поспособствовал потеплению таджикско-узбекских отношений.

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Именно таких взаимоотношений сегодня не хватает таджикским и иранским властям, чтобы всерьез воспринимать последнее заявление спикера иранского парламента.

Отметим, что отношения между Таджикистаном и Ираном за последние годы заметно ухудшились. В частности взаимный товарооборот между этими странами за пару лет упал в два раза: с 230 миллионов долларов в 2014 году до 115 миллионов долларов в 2016 году.

За первые три квартала этого года Иран и Таджикистан наторговали между собой всего лишь на 63 миллионов долларов. Это почти на 15 процентов меньше и без того не лучшего показателя аналогичного периода прошлого года.