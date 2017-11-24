Милиция будет следить за тем, чтобы решения по хозяйственным и экономическим вопросам выполнялись вовремя.

Правительством Таджикистана подготовлен и направлен в нижнюю палату парламента страны проект поправок в закон «О милиции РТ», согласно которым сотрудники органов внутренних дел получат полномочия контролировать выполнение приговоров судами, сообщил «АП» источник в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли республики.

По его словам, в последнее время «исполнение приговоров судами, касающихся вопросов имущества, земли, выплаты штрафов превратилось в стране в проблему».

«Решения принимаются, но вот выполняются ли – это другой вопрос, - подчеркнул он. – Чаще всего решение принимаются, а его выполнение длится долгие годы, либо он вообще не выполняется».

По его словам, до сегодняшнего дня решением данного вопроса занимались только судоисполнители.

«Если парламент примет вышеназванный проект поправок, сотрудники милиции вместе с представителями судов будут принимать решение по хозяйственным и экономическим вопросам, по которым соответствующие судебные инстанции приняли решение и контролировать процесс их выполнения», - сообщил источник.