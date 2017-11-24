23 ноября в штаб-квартире отделения ООН в Бангкоке начал свою работу сегмент высокого уровня Второй министерской конференции по региональному экономическому сотрудничеству и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По совместному приглашению ЭСКАТО и Азиатского Банка Развития (АБР) в работе конференции принимает участие делегация Секретариата ШОС во главе с Генеральным секретарем Рашидом Алимовым.

В первый день, выступая перед перед участниками конференции, Рашид Алимов представил подробную информацию о сотрудничестве государств-членов ШОС в экономической области, обозначив это одним из приоритетов совместной работы в рамках Организации, сообщается на сайте организации.

Он напомнил о «сохраняющейся турбулентности мировой экономики, представляющей один из серьезнейших вызовов современному миру».

«Придать импульс ее восстановлению, обеспечить экономическую и финансовую стабильность, поддержать устойчивый динамичный, сбалансированный и инклюзивный рост в условиях продвижения процессов экономической глобализации возможно только посредством широкой международной кооперации», — отметил Алимов.

Генеральный секретарь подчеркнул, что экономическая взаимосвязанность государств-членов ШОС определяется их географической близостью, а также действующими в рамках объединения соглашениями, договорённостями и совместными программами развития.

«Сегодня участники ШОС концентрируются на проектах, связанных с развитием инфраструктуры, транспорта, коммуникаций, ведут поиск новых форм и методов регионального экономического взаимодействия. Это способствует поступательному росту взаимных накопленных инвестиций государств-членов ШОС, которые в 2016 году превысили 40 млрд. долл. США», — сказал он.

Рашид Алимов также отметил, что экономическое взаимодействие в рамках ШОС обеспечивается системой многосторонних механизмов профильных министерств и ведомств в сфере таможни и транспорта, торговли и инвестиций, банковского дела и финансов, сельского хозяйства, связи и телекоммуникаций.

Отдельно Алимов затронул тему транспортного сотрудничества в рамках Организации и напомнил об особом значении реализации Соглашения государств-членов ШОС о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок, которое заложило фундамент осуществления крупного многостороннего трансрегионального транспортного проекта.

«Документ создал единообразную основу осуществления международных автомобильных перевозок, а его магистральные маршруты формируют общерегиональную систему автомобильных товарных и пассажирских перевозок. Принципиальным моментом является то, что к Соглашению могут свободно присоединиться не входящие в ШОС государства, ряд из которых проявляют большой практический интерес», — отметил Генеральный секретарь.

Вторая министерская конференция ООН по региональному экономическому сотрудничеству и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе проходит в штаб-квартире ЭСКАТО в Бангкоке с 21 по 24 ноября. Ее участники рассматривают вопросы экономического сотрудничества в обширном регионе ЭСКАТО с акцентом на поддержку осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. На конференции также обсуждаются вопросы, связанные с устранением препятствий нас пути более широкой рыночной интеграции, укрепления регионального финансового сотрудничества.

По завершении Конференции ожидается принятие Декларации министров по региональному экономическому сотрудничеству и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе.