Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил народ республики с Днем национального флага, который отмечается в стране с 2009 года 24 ноября.

В своем телевизионном послании лидер республики отметил, что «национальный флаг - гордость каждого гражданина независимого Таджикистана - символизирует сплочённость и единство, честь и достоинство, патриотизм и любовь к отчизне, национальное самосознание нашего цивилизованного народа и в отсвете своих цветов отражает конструктивные и созидательные цели и задачи таджикского народа».

«25 лет назад на XVI сессии Верховного Совета Республики Таджикистан - этой исторической и судьбоносной сессии в политической и общественной жизни республики - наравне с другими важными вопросами тех неспокойных времен депутатам было предложено рассмотрение вопроса о Государственном флаге страны», подчеркивается в послании президента.

Глава государства подчеркивает, что «сегодня каждый гражданин страны, от мала до велика, полностью убежден, что Государственный флаг Таджикистана, как символ свободы, процветающего и стабильного будущего и гордости народа Таджикистана, будет развеваться вечно».

Велопробег, утренняя зарядка и массовый забег – так сегодня отметят жители столицы День государственного флага. В этом году он проходит под лозунгом “Пусть развевается твой флаг, мой Таджикистан”.

С раннего утра все желающие приняли участие в утренней зарядке на площади рядом с фонтаном столичного комплекса «Наврузгох», сообщили «АП» в пресс-центре Комитета по делам молодежи и спорта РТ.

Веломарафон и национальный забег стартуют на перекрестке у парка «Хайям» (клумба с конструкцией павлина) ровно в полдень, а финиш будет у комплекса «Наврузгох». Для преодоления дистанции 3,5 км будет отведено два часа.

Инициаторами мероприятия выступает Комитет по делам молодежи и спорта и исполнительный орган государственной власти города Душанбе.

Все мероприятия начнутся в 6.30 и завершатся в 14.00.

День государственного флага в Таджикистане отмечают 24 ноября с 2009 года. Год спустя в этот день началось строительство флагштока высотой 165 метров.

30 сентября 2011 года самый высокий на тот момент в мире флагшток был открыт. На церемонии поднятия флага присутствовали президент Таджикистана Эмомали Рахмон, члены правительства и депутаты. Там также находился представитель Книги рекордов Гиннесса, который вручил таджикскому президенту сертификат, подтверждающий, что флагшток действительно стал рекордным. Он считался таким до сентября 2014 года, когда в Саудовской Аравии возвели сооружение на 6 метров выше.

Размеры полотнища флага Республики Таджикистан составляют 30 метров в ширину и 60 метров в длину. Национальный флаг изготовлен из особо прочного материала - микрофибрового полиэстера, и весит он до 250 кг.