Таджикский флагшток, возведенный в Душанбе к 20-летию Независимости, стал самым высоким в мире - 165 метров при весе 310 тонн и этот факт уже официально зарегистрирован в международной Книге рекордов Гиннесса.

Это уникальное сооружение из высоколегированной стали. В основании таджикский флагшток имеет 4 метра в диаметре, на верху мачты – 1 метр. Естественно, на таком гиганте и полотно флага должно быть соответствующим – его размер составляет 60 Х30 метров, а вес полотна – 250 килограммов! Плита фундамента крепится на 12 огромных сваях в метр диаметром.

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Национальный флаг Таджикистана был утвержден на 16 сессии Верховного совета республики в ноябре 1992 года. В 2009 году 24 ноября был объявлен Днем государственного флага Таджикистана.

Установкой самого высокого в мире флагштока занималась американская компания «Trident Support», на счету которой возведение предыдущего рекордсмена среди флагштоков, установленного в центре Баку высотою 162 метра. Эта компания также возводила флагштоки в Ашхабаде (133 метра), в Иордании (Акаба - 132 метра и Аммане - 127 метров), а также в Абу-Даби (123 метра).

Стоимость строительства флагштока в Душанбе не сообщается. Однако, по данным СМИ, установка только флагштока в столице Азербайджана обошлась в 32 млн. долларов.