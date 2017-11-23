АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 24 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

24 ноября - в Таджикистане отмечают День государственного флага. Праздничные мероприятия начнутся в 6.30 утренней зарядкой в «Наврузгох», затем состоятся велопробег и массовым забег. День флага проходит под лозунгом “Пусть развевается твой флаг, мой Таджикистан”. Все мероприятия завершатся в 14.00.

24 ноября в "Вефа Центре" состоится церемония награждения победителей конкурса лучших сочинений и фотографий «Я горжусь своей дочерью». Начало мероприятия в 16.00

24 ноября в Ташкенте проходит международная научно-практическая конференция на тему "25 лет водному сотрудничеству государств Центральной Азии: опыт пройденного, задачи будущего.

24 ноября в РЦНК Душанбе состоится Творческий вечер Тимура Зульфикарова. Будет презентация нового издания романа-мифа «Коралловая Эфа». Начало в 17.00

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 24НОЯБРЯ

День государственного флага РТ

1986 – В душанбинском аэропорту впервые приземлился ТУ-154М

1992 – Приняты Законы «О Государственном гербе РТ» и «О Государственном флаге РТ».

2009 – В Таджикистане впервые отметили день Государственного флага;

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 24 НОЯБРЯ

1939-1984 года – родилась ученый-литературовед Назира Кахарова.

1942 года – родилась Народная артистка Таджикистана Сайрам Исаева.

1947 года – родился писатель и журналист, главный редактор еженедельника «Курьер Таджикистана» Мухаммаджон Тоштемиров.

1950 года – родился журналист Шахбозхон Саркориев

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 24 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 13-18 тепла, в горах ночью -4+1, днем 8-13 тепла.

По Хатлонской области- Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 19-24 тепла, в предгорьях ночью 2-7 тепла, днем 17-22 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области- Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 3-8 мороза, днем 7-12 тепла, по ВГБАО ночью 14-19 мороза, днем -4+1.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем 18-23 тепла, в горах ночью -2+3, днем 11-16 тепла.

По городу Душанбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 20-22 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 14-16 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 21-23 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 мороза, днем 7-9 тепла.