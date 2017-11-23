Постановлением правительства Таджикистана новым руководителем Представительства Таможенной службы при правительстве РТ в России назначен Эрадж Джурабекзода.

По сообщению пресс-службы президента РТ, постановление о назначении подписано сегодня.

До этого Эрадж Джурабекзода занимал должность начальник Управления международного таможенного сотрудничества Таможенной службы РТ.

Кроме этого Указом президента страны Эмомали Рахмона назначены выборы народных заседателей суда ГБАО, судов областей, города Душанбе, городов и районов.

Как сообщает пресс-служба президента, проведение выборов народных заседателей намечено с 25 ноября по 25 декабря текущего года.