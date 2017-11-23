Закон законом, но традиции чтут сильнее... Скромные свадьбы становятся поводом для унижения чести и достоинства многих молодоженов.

От реализации закона, в народе более известного как «Конуни танзим» («Закон об упорядочении»), по мнению властей, должны были выиграть простые семьи, которым трудно свести концы с концами и для кого сложившиеся традиции свадеб и похорон стали обузой.

После внесения новых дополнений и изменений в этот закон усилилась деятельность местных постоянных и общественных комиссий, расширились их полномочия, кое-где даже со злоупотреблениями.

В проекте представлен ряд новых норм, направленных на защиту интересов населения. В их число входят украшение скромного дастархана в дни праздников, недопущение расточительства и излишества. Все эти меры предусматриваются с целью экономии средств в семьях и предотвращения снижения уровня жизни народа.

История невестки

Насколько они работают, рассмотрим на примере Фариды (имя изменено по желанию рассказчицы), которая вышла замуж в феврале 2017 года и через полгода развелась по «телефонному талоку». Главной причиной развода стала бедность ее семьи и несостоятельность в плане преподнесения новоявленным родственникам ожидаемых дорогих подарков.

Как рассказывает Фарида, после окончания медицинского колледжа по совету родственников, которые были сильно озабочены тем, что ей уже 20 лет, а в таком возрасте примерные девушки уже имеют семью и как минимум двух детей, она дала согласие на замужество. Парень был из кишлака. Сначала устроили встречу, они друг другу понравились. Потом по обоюдному согласию в ее дом пришли свахи, обговорили все тонкости будущей свадьбы.

Прежде всего, учли закон об упорядочении обрядов. Стороны были согласны провести свадьбу так, как полагается, – без лишних расходов.

Сельский мулла обвенчал их лишь после того, как ему показали документ ЗАГСа. Свадьбу провели очень скромно – всего три машины, без оши нахор, чойгаштак и тому подобных мероприятий. Действительно, получилось экономно. Не было большого числа женщин, которым ранее предусматривались обязательные подарки – «сарупо». «Вечер» получился тоже скромным – заплатили только музыкантам и водителям, которые обслуживали свадьбу.

Однако спустя некоторое время в сердце свекрови и других родственниц жениха проснулось чувство обиды на отца Фариды за такую умеренность.

Хотя он подарил дочке мебель - стенку, дорогой ковер, диван с креслом, телевизор 3D. Мать сшила порядка десяти платьев, столько же курпачей и одеял. Об украшениях и других мелочах можно и не говорить, это подразумевается само собой.

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Свекровь упрекнула Фариду: «Закон законом, но традиции нужно соблюдать. Твой отец – жмот, ничего не подарил своему зятю. Сейчас люди дарят зятьям машины и квартиры, а он обошелся всего лишь халатом и костюмом. Что будут думать о нашей семье другие?» Ответ отца был соответствующим: «Я же не требовал от вас калыма, раньше давали более 4 баранов и энную сумму».

Так и пошло-поехало. В день 23 февраля сваха потребовала подарок сыну и бросила в лицо невестке рубашку и набор для бритья, которые принесли в честь праздника родители Фариды: «Не уважают твои родители моего сыночка. Пусть заберут обратно свое «шара-бара». Это ниже достоинства моей семьи». Затем наступил праздник женщин – 8 Марта. Подарив Фариде и ее матери золотое колье, она потребовала сделать соответствующий презент себе и дочери. Отцу Фариды пришлось влезть в долги, чтобы подарить своей ненасытной сватье золотые украшения, стоимостью чуть больше тех, которые получили в подарок его жена и дочь. Он рассказал, что поступил так для того, чтобы в семье дочери было спокойно.

Все претензии свекрови, по словам Фариды, сводилась к тому, что ее родители, прикрываясь законом об упорядочении обрядов, показали свою низость, бедность, неуважение к ее семье. «Вот видишь, твой отец вроде бы интеллигентишка, но соревноваться со мной в обеспеченности не способен. Я на базаре за день зарабатываю его месячный оклад», - упрекала она Фариду почти каждый день.

Нет богатства - нет счастья?

В апреле молодожен уехал на заработки в Россию, оставив новоиспеченную жену дома. «За полгода я прошла через ад, - вспоминает Фарида. – День за днем свекровь становилась хуже и хуже по нраву. Я копала огород, носила воду, пекла лепешки, стирала - в общем, делала все, что требовалось от невестки. Она несколько раз поколотила меня, иногда не позволяла даже есть».

Свекровь сказала ей: «Вы думаете, что легко отделались, ссылаясь на закон. Я могла спокойно обойти его, отдав деньги местной комиссии. Но зачем излишние расходы? Мы договаривались с твоими родителями так: проведем свадьбу так, как требуют местные комиссии, чтобы нас не оштрафовали. А так все будет по-старому – втихую я вам дам калым и то, что полагается, а вы принесёте в дом моего сына 40 курпачей, подарки всем янгашкам и нам. Я не боюсь расходов, у меня достаточно денег».

Она хотела компенсировать ущерб от закона путем дорогих подарков в течение года. Когда убедилась, что сват неплатёжеспособен, велела Фариде собрать «шмотки» и убираться восвояси. Когда Фарида не согласилась, свекровь обвинила ее в том, что та разговаривала по телефону с чужим парнем, и позвонила сыну в Россию. Ответ пришел незамедлительно через SMS: «Се талок!»

Фарида и ее родители говорят, что все члены комиссий и махаллинские комитеты заставляют людей соблюдать закон об обрядах, однако контролируют лишь внешнюю сторону вопроса. По их мнению, если на свадьбу людей пришло меньше - это хорошо, готовили всего лишь одно блюдо - тоже хорошо, музыка и танцы продолжились всего три часа - замечательно. Значит, свадьба проведена как положено.

Однако скромные свадьбы становятся поводом для унижения чести и достоинства людей, и об этом обычно умалчивают.

Семейная жизнь простой образованной девушки оборвалась в ее начале, семья разрушена, ее уже не восстановить. Получается так: что дешево, то не ценится. Стражи закона об обрядах, которые наказывают нарушителей, должны подумать и о его обратной стороне. А в народе рекомендации принимают как закон. Посоветовали провести свадьбы без лишних расходов, а на сэкономленные деньги обустроить молодоженов – купить им мебель, телевизор, компьютер и прочее. И это уже стало неписаным законом. Не успели избавиться от старых вредных обычаев - тут же на их месте появились новые, «цивилизованные» традиции. И судьба Фариды, которую сегодня повторяют сотни девушек из бедных семей, - тому яркий пример.

Стоит ли говорить теперь о снижении расходов на свадьбы и другие мероприятия?