Руководство Пограничных войск Таджикистана сегодня ответило на запрос «АП» о правомерности требования справок о двойном гражданстве со стороны погранконтроля на пунктах пересечения госграницы РТ.
«Согласно статьи 7 Договора между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией об урегулировании вопросов двойного гражданства от 7 сентября 1995 года, на гражданина состоящего в гражданстве обеих Сторон, пребывающего на территорию одной из Сторон, не распространяются ограничения в правах или дополнительные обязанности, которые установлены для иностранных граждан в Стороне пребывания. Данным гражданам при пересечении Государственной границы Республики Таджикистан, имеющих в наличие паспорта обеих государств, предъявление справки о двойном гражданстве не обязательно», - приводится в ответе за подписью начальника погрануправления Холбаша Холбашова.
Вместе с тем, пресс-служба Погранведомства страны предлагает всем гражданам, столкнувшимся с какими бы то ни было нарушениями их прав и закона со стороны пограничников, обращаться с заявлением по адресу город Душанбе, улица Шотемура, 31 (напротив МГУ) или в дежурную часть по телефону: 48 701 67 79.
Напомним, в материале «Если у тебя двойное гражданство, докажи, что ты не верблюд» мы рассказывали об историях наших читателей с двойным гражданством - Таджикистана и Российской Федерации, которые сталкивались с бюрократическими препонами на пунктах погранконтроля Таджикистана, связанных с требованием справок о двойном гражданстве.
Граждане задавались вопросом, почему они должны приобретать такую справку, если их паспорта и есть документ, удостоверяющий и личность и указывающий на наличие двойного гражданства.
В МВД страны «АП», кстати, сообщили, что выдача подобной справки не является обязательной, но если гражданину она нужна, то он может ее взять бесплатно. Обратившиеся же к нам читатели заявляли, что платили за нее сотрудникам подразделений паспортно-регистрационной службы от 100 до 150 сомони.
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АСАД3
Российские пограничники не признают двойное гражданство с Таджикистаном, штрафуют и снимают с рейсах у кого нет Российского заграничного паспорта. 09.04.17 г. в аэропорт Домодедово такой случай произошел со мной .
said АСАД2
Видимо Вы не имели при себе российского паспорта и вылетали по таджикскому. Но, имея только таджикский паспорт, Вы не смогли доказать свое легальное пребывание на территории РФ. Таджикские пограничники тоже требуют показать документы, удостоверяющие ОБА гражданства.
Махмасадик3
Уважаемые Азия Плюс спасибо вам за статьи на актуальные темы. Мы видим как происходит информационная революция в Таджикистане . Через ваши статьи все больше повышается осведомленность населения о законодательстве . Несомненно общество станет лучше если граждане будут знать свои права. Мне понравилась статья о двойном гражданстве и ответы официальных властей с предоставлением телефонов дежурной части или горячей линии бесценный. В продолжении этой темы хотел попросить вас более обширно заняться этой темой . Дело в том что многие граждане Таджикистана проживают и имеют гражданство европейских государств, США, Новой Зеландии, Австралии, Канады итд. По закону о гражданстве Таджикистана граждане Таджикистана не имеют право иметь гражданство других государств , но и лишать таджикские гражданство ни кто не имеет право. Если поставить вопрос ребром о выборе гражданства я уверен что 99% сделают свой выбор не в пользу Таджикистана. В прошлом году в данное законодательство было сделано несколько поправок. Были очень хорошие коментарии к этим поправкам , такие как Таджикистан не должен ставить преграды для возвращения или посещение Таджикистануев на родину, так как многие из граждан покинувшие страну образованные люди которые могут приносить пользу Таджикистана. Тем не менее законодательство не совершенно что вызывает большие проблемы для граждан при пересечении границы .
said Махмасадик2
По закону о гражданстве Таджикистана граждане Таджикистана не имеют право иметь гражданство других государств , но и лишать таджикские гражданство ни кто не имеет право.
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Последнее Ваше утверждение довольно спорно, т.к. лишить любого человека гражданства может президент. А люди, которые получили, например гражданство США, не выходя из гражданства Таджикистана, нарушают не только таджикские законы, но и американские законы (смотрите текст присяги). И когда-нибудь им это может выйти боком.
Александр4
Значит этих пограничников посадят ? или опять проехали ?