Число контролеров в ведомствах электрических сетей города Худжанда сократили примерно на 90 процентов. Оставшихся уволят в ближайшее время. Под сокращение контролеры попали в результате реализации проекта «Снижение потери электроэнергии в Согде».

«Реализация данного проекта позволит устранить различные виды вмешательства со стороны людей в процесс оплаты за электричество. Исходя из этого, в электрических сетях Худжанда число контролеров с 97 человек сокращено до 9, которые также будут сокращены после полного завершения проекта», - сообщает пресс-служба ОАХК «Барки точик».

Отмечается, что за счет сокращения расходов на содержание контролеров (зарплата и прочие расходы) в течение этого года было сэкономлено около 1,5 млн. сомони.

Кроме того, реализация этого проекта позволило увеличить объем сбора средств до 101,4 процентов, а объем потери электроэнергии снизился от 6 до 12 процентов.

«Если в 2015 году (до начала реализации проекта) за первые шесть месяцев объем сбора средств составил 94%, то в 2017 году это уже 101,4%. Объем потери электроэнергии составил от 12,8% (в 2015 - 18,4%)», - подчеркивают в энергохолдинге.

В «Барки точик» отмечают, что «с реализацией проекта почти полностью прекратились жалобы и обращения недовольных граждан, связанных с отключением электричества или другими проблемами электрических сетей».

В целом же реализация проекта в первом квартале этого года позволила сэкономить «Барки точик» почти 10 миллионов сомони.

Проекта «Снижение потери электроэнергии в Согде» реализуется при финансовой поддержке Европейского банка развития и реконструкции, Инвестиционного банка Европы и Европейской комиссии. Бюджет проекта составляет 35,8 миллиона долларов. Основной целью данного проекта является экономия электроэнергии, снижение технических и коммерческих потерь, урегулирование процесса оплаты за использованную энергию посредством частичной реконструкции электросетей, внедрение биллинговой системы регистрации, а также установление и соединение электронных счетчиков.