Депутаты Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана одобрили в четверг во втором чтении поправки к закону о СМИ, обязывающие журналистов брать разрешение у героев своих материалов на распространение их личной, банковской и коммерческой информации. Как уточняет «Настоящее Время», речь идет, в том числе, о фигурантах антикоррупционных расследований.

Поправки, против которых ранее неоднократно выступало журналистское сообщество республики, были приняты депутатами единогласно. Помимо прочего, внесенные в законы изменения обязывают чиновников давать ответы на запросы работников СМИ в течение семи дней — сегодня эта норма составляет три дня.

По словам члена рабочей группы по разработке законопроекта Ольги Диденко, в течение нескольких месяцев юристы пытались отстоять право журналистов на публикацию обнаруженных в ходе расследований фактов и данных, однако тщетно. «Идут антикоррупционные реформы, и мы были настроены совершенствовать законопроект, с тем, чтобы он позволял журналистам быть в авангарде антикоррупционных реформ. Но наше ощущение — что не все удалось сделать для этого», — признала Диденко.

Сами депутаты, как отмечает издание, с трудом смогли объяснить, как в условиях внесенных поправок журналисты смогут проводить свои расследования. Так глава рабочей группы по изменению закона о СМИ Бейбит Мамраев, отвечая на вопрос, должен ли журналист просить у него разрешения на публикацию, если обнаружит у депутата зарубежную недвижимость, туманно ответил: «Как только вы это обнаружите — вы придите ко мне. И увидите мою реакцию, я отвечу, когда это будет свершившийся факт. А так это пустой разговор. Дальнейшие ваши действия после опубликования: вы можете обратиться в компетентные органы».

В рейтинге свободы прессы, опубликованном организацией Freedom House в ноябре 2016 года, Казахстан занимал 179 место из 196 стран со статусом СМИ «несвободные».