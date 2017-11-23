10 единиц мощной современной техники приобрел Филиал акционерной компании “Иновейтив Роуд Солюшнз ЛТД” (IRS) в Таджикистане в рамках подготовки к зимнему сезону.

Кроме этого, приобретено достаточное количество дизельного топлива, противоскользящих материалов, организована противопожарная команда, сообщает пресс-центр IRS.

Работники IRS, на которых возложены задачи по содержанию автодороги Душанбе – Чанак в постоянном рабочем состоянии, серьезно и всесторонне подготовились к зимнему сезону.

На основе Решения правительства РТ “О своевременной подготовке экономических и социальных сфер страны для постоянной и эффективной деятельности в осенне-зимний сезон 2017-2018 годов”, основной целью которого является подготовка всех сфер и населения республики к зимнему сезону, был также издан Приказ директора филиала Компании Асомиддина Азизова.

В первую очередь, внимание уделено степени подготовки техники и оборудования, а также необходимым запасам противоскользящих материалов и горючего. Также уделено внимание организации рабочих мест - работники обеспечены специальной зимней одеждой, а для постоянной и своевременной деятельности на месте пребывания работников в достаточном объеме запасены уголь и дрова.

Автотрасса Душанбе – Чанак является важной для нашей республики. Протяженность автодороги составляет 358 километров, на которой построены три тоннеля (Майхура - 897 метров, Истиклол - 4998 метров и Шахристон - 5253 метров), 24 галереи и 38 мостов. С модернизацией автодороги Душанбе - Чанак устранены все проблемы и опасности, с которыми население раньше сталкивались, и в настоящее время граждане и гости страны имеют возможность круглый год пользоваться отвечающей всем требованиям автомобильной дорогой. Содержание этой автотрассы на основании концессионного договора в течение уже семи лет осуществляет IRS.

Для обеспечения постоянной и эффективной деятельности в осенне-зимний период запасено 10550 кубометров песка, 1010 тонн соли, 227270 литров дизельного топлива, 66 тонн угля, 51,4 кубометров дров.

Следует отметить, что данные показатели по сравнению с прежними годами имеют тенденцию к улучшению и увеличению, что свидетельствует о серьезном отношении к процессу подготовки к сезонам холодов.

Например, два года назад было запасено 7423 кубометров песка и 790 тонна соли. Опыт последних лет показал, что именно благодаря усилию и стараниям, а также круглосуточной работы специалистов филиала компании дорога вообще не была закрыта.

Наличие и работа более 180 единиц современной техники и машин создает условия для того, чтобы даже в дни обильных осадков обеспечить движение транспортных средств по этой автотрассе.

IRS

На заседании государственной Комиссии правительства РТ по чрезвычайным ситуациям 10 февраля 2017 года, в котором принял участие и выступил с речью Директор IRS Асомиддин Азизов, президент Таджикистана Эмомали Рахмона выразил обеспокоенность по поводу увеличения стихийных бедствий в республике в течение последних пяти лет, которые унесли жизни людей и нанесли ущерб экономике республики.

Своевременное устранение последствий стихийных бедствий, предотвращение рисков и опасностей, отрицательно влияющих на экономику страны, а также оказание всесторонней поддержки пострадавшему населению президент страны назвал одной из важных мер проводимой политики руководства страны.

В связи с этим, соответствующим структурам, в частности руководству IRS было поручено предпринять всесторонние меры по обеспечению безопасности граждан страны.

На этом основании IRS приобрел специальную противопожарную автомашину, которая отвечает всем современным требованиям, и направил ее для обеспечение противопожарной безопасности в Шахристанский тоннель. Данная автомашина является новейшим и лучшим образцом подобной техники, которая приобретена по рекомендации специалистов Главного управления противопожарной безопасности МВД РТ. Также руководством Компании учреждена специальная группа пожарников в составе 15 человек, которая также будет находиться в тоннеле Шахристан, где для них созданы все условия для работы и проживания.

IRS

Вышеприведенные факты и цифры свидетельствуют о том, что и в нынешнем осенне-зимнем сезоне деятельность филиала акционерной компании “Иновейтив Роуд Солюшнз ЛТД” будет осуществляться эффективным и своевременным образом, что посодействует беспрепятственному движению транспортных средств и обеспечению безопасности пассажиров.

Подробнее информация о работах на автодороге Душанбе-Чанак и предупреждения для автомобилистов на сайте http://www.irs.tj