Алмазбек Атамбаев перестанет быть президентом уже 24 ноября. Однако он пожизненно сохранит за собой право на неприкосновенность, государственную дачу и большую пенсию, сообщает kloop.kg.

Алмазбек Атамбаев, как и Роза Отунбаева, получит пожизненный статус экс-президента. Этот статус дает Атамбаеву ряд привилегий, которыми Атамбаев и его ближнее окружение смогут пользоваться пожизненно.

В частности, у Атамбаева будет неприкосновенность и его нельзя привлечь к уголовной или административной ответственности за то, что он совершил или не совершил во время своего президентства.

Честь и достоинство экс-президента получат статус неприкосновенных. Также не разрешается обыскивать или допрашивать экс-президента.

Помимо этого, неприкосновенность Атамбаева распространяется на все его имущество, в том числе на транспорт.

Даже после того, как президентские полномочия Атамбаева подойдут к концу, он все равно будет ежемесячно получать денежное пособие в сумме 75 процентов от зарплаты действующего президента.

Если официальная ежемесячная заработная плата Сооронбая Жээнбекова составит 103 тысячи сомов (такая зарплата у действующего президента), то Атамбаев будет получать от государства по 77 тысяч в месяц.

По достижению пенсионного возраста экс-президенту полагается пенсия аналогичного размера. Размер выплат может меняться из-за повышения или понижения зарплаты президента.

Помимо денежной поддержки, которая будет оказана Атамбаеву государством, некоторые услуги будут для него бесплатными пожизненно. Например, пользование залами для официальных лиц в аэропортах и вокзалах, услуги связи, почты и телеграфа, а его супруга и несовершеннолетние дети смогут получать бесплатное медобслуживание.

Также в категорию пожизненной привилегии экс-президента входит государственная охрана на территории Кыргызстана, а также ему в пожизненное пользование предоставят одну из государственных дач.

Все расходы по использованию жилья, транспортных средств и прочих услуг оплачиваются государством.

В случае смерти экс-президента, государство будет ежемесячно выплачивать его семье сумму, равную шестикратному размеру пенсии экс-президента. Также семья получит право использовать служебный автотранспорт.