74-летний Борис Нугманов из города Кокшетау стал абсолютным чемпионом мира по гиревому спорту. Соревнования проходили в Сеуле, куда приехали более 500 атлетов из 34 стран.



Казахстанец выступил в возрастной категории 70-74 года. Борис Нугманов стал лучшим в мире в своей коронной дисциплине – толчке по длинному циклу, пишет наш партнер "Открытая Азия".



"В этом виде гири забрасываются на грудь, затем выталкиваются вверх и фиксируются на 1-2 секунды, затем опускаются на грудь и сбрасываются вниз. И так максимальное количество раз", - объяснил Нугманов.



Кроме того, кахастанский атлет занял второе место в двоеборье. Борис Нугманов выступает в ветеранском спорте с 2008 года. В октябре этого года он также стал чемпионом Казахстана по жиму лежа.



Теперь пенсионер начал подготовку к чемпионату Европы, который пройдет в мае 2018 года в Будапеште.