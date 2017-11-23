Президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани при поддержке США осознанно накаляет обстановку не севере своей страны, при этом он яро проводит политику пуштунского национализма, заставляя уходить из политики представителей других национальностей Афганистана – таджиков, узбеков, хазарейцев, считает таджикский политолог Нурали Давлат.

Он убежден в том, что вытеснение от управления государством одного из лидеров таджиков Афганистана, губернатора провинции Балх Ата Мухаммада Нура, лидера узбеков этой страны, вице-президента ИРА генерала Абдул Рашида Дустума со стороны официального Кабула направлено на то, чтобы их места заняли пуштуны.

«В северном Афганистане, который всегда был буфером между сначала Британией, а теперь США и Россией, в основном, проживали этнические таджики и узбеки, и правительство Ашрафа Гани осознанно толкает в эту часть страны боевиков ИГ и «Талибан», чтобы этот буфер пал», - считает Нурали Давлат.

По мнению политолога, когда войска НАТО во главе с США вошли в Афганистан, они заверили весь мир в том, что вскоре в этой стране будут покончено с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков.

«Но на практике ситуация намного обострилась, при этом может всполохнуть весь север Афганистана против Кабула», - считает Нурали Давлат.

Напомним, что генерал Абдул Рашид Дустум покинул Афганистан в результате скандала, связанного с похищением и истязаниями бывшего губернатора провинции Джаузджан Ахмада Ишчи в ноябре 2015 года.

Это дело вызвало большой резонанс не только в Афганистане, но и за его пределами. Администрация США настаивала на тщательном расследовании и наказании всех виновников.

Однако Ашраф Гани не решился арестовать влиятельного политика и военачальника, имевшего в своем распоряжении собственное хорошо вооруженное ополчение, включая артиллерию и танки.

Но в результате давления, оказанного на генерала, и длительных переговоров с ним со стороны эмиссаров Гани, в мае 2017 года Дустум уехал в Турцию, где ему предоставили убежище.

В начале июля 2017 года генерал Дустум выступил инициатором создания оппозиционного объединения «Путь спасения Афганистана» совместно с партией афганских этнических хазарейцев «Национальное единство» и партией «Исламское общество», в которой видную роль играют лидеры этнических таджиков Салахуддин Раббани и Ата Мухаммад Нур.

17 ноября турецкое агентство «Анадолу» сообщило о встрече президента Турции Реджепа Эрдогана и генерала Дустума. При этом указывалось, что вице-президент Афганистана вернется на родину «в ближайшем будущем».