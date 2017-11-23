Таджикистан посредством международной полиции – Интерпол объявил в международный розыск 2 тыс. 528 лиц, совершивших особо тяжкие преступления в стране.

Из общего числа объявленных через Интерпол в розыск граждан Таджикистана - 1 тыс. 873 лиц подозревается в членстве в террористических и экстремистских организациях, 35 являются активными членами запрещенной в стране террористической организации «Партия исламского возрождения Таджикистана», заявил в интервью правительственной газете «Джумхурият» глава национального центрального Бюро «Интерпол» МВД РТ, генерал-майор милиции Абдугаффор Азизов.

Азизов отмечает, что, по имеющейся информации, разыскиваемые члены ПИВТ, кроме терроризма и экстремизма, подозреваются в совершении ряда убийств, грабежей, насилии, взятии в заложники, незаконном обороте оружия и наркотиков.

Генерал подчеркивает, что членами ПИВТ в Таджикистане совершено 1 тыс. 610 преступлений.

Он заявляет, что при сотрудничестве с государствами-членами Интерпола, из Европы в Душанбе уже доставлены 6 активных членов ПИВТ, которые были ранее объявлены в международный розыск.

«Недавно в Греции при посадке на самолет, направляющийся в Тегеран, был задержан член политсовета ПИВТ Шохнаими Карими (Мирзорахим Кузов) и сегодня решается вопрос о его экстрадиции в Таджикистан», - отмечает Азизов.

Говоря о причинах того, что на сайте Интерпола нет некоторых лиц, объявленных в международный розыск, А.Азизов пояснил, что информация о разыскиваемых лицах делится на две категории – «открытая информация и «закрытая информация».

«Информация о разыскиваемых лицах, попадающая в первую категорию находится в свободном доступе и выставляется на сайте Интерпола, а информацию по разыскиваемым категории «закрытая информация» могут пользоваться только сотрудники Интерпола, в том числе Бюро Интерпола на местах»», – отметил Азизов.