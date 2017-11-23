Гражданин Таджикистана напал на сотрудника Федеральной службы безопасности России в городе Санкт-Петербург. Сообщение об этом распространилась после того, как на Ютюб канале Daily ХАЙП CRIMINAL было опубликовано видео с камер наблюдения управления Федеральной службы безопасности на Литейном проспекте.

Как сообщает «Фонтанка», 21 ноября утром оперативник вошел в здание на Литейном проспекте и собрался открыть внутреннюю дверь магнитным ключом. В предбанник за ним беспрепятственно прошел человек в кожаной куртке.

Как видно по видео, молодой человек подбегает к сотруднику управления ФСБ и бьёт кулаком по затылку чекиста.

«К выяснению причин нападения на здание ФСБ в Санкт-Петербурге подключились психиатры. После неудачного экспресс-допроса налетчик-одиночка отдан на поруки профильным специалистам. Нападавшего определили в городскую психиатрическую больницу № 6 на набережной Обводного канала», - отмечается в сообщении.

Личность мужчины была установлена полицейскими Центрального района. Сообщается, что задержанный — 26-летний гражданин Таджикистана Муртазо Махмудзода.

В 2014 году он, с соблюдением всех норм миграционного законодательства, переехал в Калининградскую область и прошел дактилоскопию. Его отпечатки хранились в федеральной базе, к которой подключены все отделы полиции.

Учитывая удар сотруднику ФСБ в шею, сообщается, что против Махмудзода будет возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».