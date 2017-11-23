Сотрудники милиции задержали по подозрению в убийстве своего 86-летнего отца 42-летнего жителя Аштского района Согдийской области.

На сайте МВД сообщается, что задержанный во время ссоры с родным отцом ударил его палкой по голове: пожилой человек скончался на месте трагедии.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает МВД.

Во вторник в Согде произошло еще одно зверское убийство: в Худжанде невестка убила свою 54-летнюю свекровь. Молодая женщина задержана, 21 ноября в результате возникшей ссоры со свекровью она нанесла ей 3 ножевых ранения хозяйственным ножом в грудь.