Mahmadsaid Ubaidulloyev, Chairman of the Majlisi Milli (Tajikistan’s upper house of parliament), yesterday received newly appointed Ambassador of Mexico to Tajikistan (with residence in Tehran) Jose Alfonso Zegbe Camarena at his request, according to the Majlisi Milli press center.

