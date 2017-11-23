Лидеры России, Турции и Ирана Владимир Путин, Хасан Рухани и Реджеп Тайип Эрдоган согласовали совместное заявление по итогам завершившихся переговоров по вопросу сирийского урегулирования.

"По нашему общему мнению, успехи на поле боя, приближающие освобождение от боевиков на всей территории Сирии, открывают и качественно новый этап в урегулировании кризиса в целом, имею в виду реальную перспективу достижения долгосрочной, всеобъемлющей нормализации в Сирии, политического обустройства в постконфликтный период. Именно на это ориентировано согласованное по итогам наших переговоров совместное заявление", — сказал Путин по итогам трехсторонней встречи с лидерами Ирана и Турции, сообщает РИА Новости.

Глава российского государства подчеркнул, что страны-гаранты Россия, Иран и Турция продолжают плотно работать над укреплением режима прекращения боевых действий, устойчивым функционированием по деэскалации, повышением доверия между сторонами конфликта.

Для этих целей намечены первоочередные шаги по активизации внутреннего межсирийского диалога на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН.

Президент России с удовлетворением отметил, что президенты Ирана и Турции поддержали инициативу о созыве общесирийского форума-конгресса национального диалога в Сирии.

Стороны условились провести это важнейшее мероприятие на должном уровне, обеспечить участие в нем представителей широких слоев сирийского общества.