Согласитесь, обидно, когда в Душанбе прошла премьера хорошего спектакля, а вы узнали об этом поздно, когда он уже прошел. Наш театральный обзор поможет вам не пропустить ничего важного. Лучшие театры страны рассказали о своем репертуаре «АП».
В ноябре многие театры почти треть месяца находятся на выездных спектаклях или играют исключительно сказки для детей. Но мы все равно нашли для вас те события, ради которых можно поспешить в зрительный зал.
Академический театр оперы и балета имени С. Айни представляет широкий выбор спектаклей в этом месяце. Причем каждый может выбрать вид и жанр театрального искусства на свой вкус, будь то опера, оперетта, балет или детский спектакль.
Например, дети дошкольного и школьного возраста могут посмотреть спектакль «Бременские музыканты» на музыку Геннадия Гладкова, а также детей ждет не менее интересная сказка на музыку Карена Хачатуряна «Приключения Чиполлино».
Отметим, что хореография балетного спектакля поставлена лауреатом международных конкурсов Марией Левицкой.
18 ноября здесь прошла вторая премьера балета Бориса Асафьева в 4 действиях «Бахчисарайский фонтан».
Любители оперы смогут насладиться сегодня оперой Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в двух действиях. Если и вы хотите узнать, как Водемон помог прекрасной, но слепой дочери короля Прованса – Иоланте снова обрести зрение, вам надо обязательно сходить в театр.
Любителей балета театр приглашает на классический балет «Лейли и Меджнун» Сергея Баласаняна, который состоится 25 ноября в 17:00.
Вас, несомненно, порадуют прекрасная постановка хореографов Марии Левицкой и Наталии Конюс и мастерство Фарангис Касымовой и Мухаммада Азимзода - исполнителей главных партий.
Кроме этого в репертуаре театра такие балетные спектакли, как «Кармен-сюита», «Дон Кихот», «Жизель», «Золушка», «Корсар», «Макоми ишк», «Спящая красавица», «Хафизнаме», «Щелкунчик», «Шопениана», «Зол и Рудоба», которые вы можете посмотреть, если будете следить за афишей.
Академический драматический театр им. Лахути 24 ноября в 17:30 представляет спектакль «Киссахои гамгину рангин» («Грустные и цветные повествования») по пьесе Турахона Ахмадхонова, который поставил на сцене режиссер Ахмадшо Улфатшоев.
А на 28 и 29 ноября, в 17:30, запланирован показ спектакля «Занги бемахал» («Неожиданный звонок») по пьесе Ато Хамдама. Режиссер постановки – Бахром Курбонзода. Руководство театра предупредило о возможных изменениях в датах, поэтому следует заранее позвонить и уточнить время показа спектаклей.
Русский драматический театр им. Владимира Маяковского, который временно показывает свои спектакли на сцене театра им. Лахути, приглашает своих почитателей на спектакль «Ночь в театре» по мотивам пьес Чехова, который поставил Хуршед Мустафоев. Билеты можно приобрести в кассе театра.
Кроме того, в репертуаре театра спектакли «Исповедь Хайяма», «Однажды в уезде», «Жизнь есть сон», «Ханума», которые будут продемонстрированы в ближайшее время. Телефон для справок: 907 617 891 (с 10:00 до 17:00).
Молодежный театр имени Махмуджона Вохидова предлагает посмотреть спектакль «Шабе дур аз Ватан» («Ночь вдалеке от Родины») по мотивам поэтических произведений Бозора Собира в постановке Нозима Меликова. Главные роли исполняют ведущие актеры театра Мохпайкар Ёрова и Абдулмумин Шарифи.
«Это была не просто игра, это было перенесение в сюрреалистичный мир нашей реальности» - так оценили спектакль искусствоведы.
Также театр представляет спектакль по пьесе «Мочарои сари пода» Нурулло Абдуллоева, который тоже поставил режиссер Нозим Меликов. Дату и время показа спектаклей нужно уточнить в самом театре.
Экспериментальный театр юного зрителя "Ахорун" имени Мухаммеджона Касымова предлагает посмотреть 24 ноября в 16:00 спектакль для взрослых «Шах Фаридун» Фарруха Касымова, который исполнит новый актерский состав.
Театр - это именно то место, которое позволяет насладиться живой актерской игрой и получить от этого процесса массу положительных эмоций. Чтобы духовно развиваться и расширять свои горизонты, повысить культурный уровень, организуйте поход в театр. Осень - самое время для посещений этого храма искусства.
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