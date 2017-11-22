АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 23 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

- В «Душанбе-Плаза» состоится ежегодная конференция Пастбищной сети. Основной целью конференции является предоставление возможности познакомиться с участниками-практиками из разных организаций, которые занимаются вопросами пастбищ, изучить выводы и рекомендации по репликации опыта в сфере пастбищ и многие другие вопросы. На конференции примут участие представители государственных структур, частного сектора, эксперты в сфере пастбищ, представители общинных, неправительственных и международных организаций, а также представители средств массовой информации.

- В Российском центре науки и культуры состоится встреча Посла Российской Федерации в Республике Таджикистан И.С.Лякина-Фролова с участниками 19-го Всемирного фестиваля молодёжи и студентов и выпускниками программы «Новое поколение». Участники подготовили презентации, в рамках которых поделятся впечатлениями и результатами культурных поездок.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 23 НОЯБРЯ

1930 – Указом ЦИК ТССР образованы районы Кулоб, Фархор, Совет Айни и Пенджикент, Муминабадский район (ныне Хатлонской области).

1948 – Вступил в строй действующих предприятий Такобский горнорудный комбинат.

2006 – В Таджикистане открылась Первая международная выставка пищевой индустрии «InterFood Tajikistan - 2006».

2007 – В Душанбе открылась выставка фотоснимков летчика-космонавта России Юрия Батурина «Земля из космоса».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 23 НОЯБРЯ

1918-1995 – родился доктор медицинских наук, профессор Якуб Таджиев.

1924 – родился литературный критик, ученый-литературовед Сохиб Табаров.

1970 – родился журналист Пайрав Чоршанбиев

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 23 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, местами усиление до 12-17 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 11-16 тепла, в горах ночью 3-8 мороза, днем 5-10 тепла.

По Хатлонской области - Небольшая облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 16-21 тепла, в предгорьях ночью -1+4, днем 14-19 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 3-8 мороза, днем 8-13 тепла, по ВГБАО ночью 17-22 мороза, днем -4+1.

По районам республиканского подчинения - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью -3+2, днем 15-20 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, днем 10-15 тепла.

По городу Душанбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 16-18 тепла.

По городу Худжанд - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 12-17 м/с. Температура: ночью 5-7 тепла, днем 12-14 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 18-20 тепла.

По городу Хорог – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 5-7 мороза, днем 10-12 тепла.