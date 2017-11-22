С ноября мечетям в Узбекистане разрешили передавать азан (призыв к молитве) через громкоговорители. Это стало возможным в результате обращения Духовного управления мусульман страны и верующих граждан к правительству.

Наш партнер "Открытая Азия онлайн" расскажет об этом и других изменениях в религиозной жизни страны.

Непривычный на слух призыв к молитве – азан – зазвучал из всех соборных мечетей страны. Для большинства прихожан это еще в диковинку. Живущий рядом с бухарской соборной мечетью Минарет Калян 68-летний Рахматулло Рузиев рассказывает, как он услышал первый азан 5 ноября ранним утром.

Последний раз в этой мечети азан звучал в мае 2005 года.

Затем после известных трагических событий в Андижане муэдзины (служители мечети, призывающие мусульман на намаз) перестали использовать громкоговорители. Теперь традиция громкого азана вновь вернулась. Для верующих по сути это знаковое событие, они очень рады.

с сайта theopenasia.net

- Разрешение на громкую читку азана для нас, мусульман, означает, что наши власти идут навстречу нуждам и чаяниям верующих. Мы будем молиться за нашего президента и поддерживать положительные тенденции в религиозной жизни мусульман Узбекистана, - говорит Рахматулло.

По данным узбекоязычного сайта azan.uz, первый азан через громкоговорители прозвучал в Ташкентской соборной мечети «Минор» еще 1 ноября и был слышен издалека. В мечетях Андижана, Ферганы и Ташкента муэдзины азан читают через громкоговорители.

Вопрос о «громком азане» поднимался на совещании Духовного управления мусульман Узбекистана (ДУМУ) 26 октября этого года, в нем приняли участие имам-хатибы со всей страны.

Один из авторитетных духовных лидеров Узбекистана, шейх Абдулазиз Мансур, сообщил, что ранее ДУМУ обращалось к президенту Шавкату Мирзиёеву с просьбой разрешить узбекским женщинам носить мусульманские платки, имамам - произносить азан через громкоговорители, а также ввести в школах Узбекистана уроки религиоведения. По данным Комитета по делам религии республики, сейчас в стране имеется 2065 мечетей.

Придя к власти в декабре прошлого года, Шавкат Мирзиёев решил дать некоторые послабления в отношении ислама в стране. В частности, была увеличена ежегодная квота на совершение хаджа: раньше было 5200 человек, в 2017 году – уже 7200. А со следующего года паломничество в Мекку могут совершать уже 10 000 человек.

Самым значимым событием стала реабилитация 16 тысяч верующих граждан страны, состоящих так называемым в «черном списке» правоохранительных органов. Это те, кто по разным причинам были замечены или состояли в рядах запрещенных религиозных организаций.

Летом этого года началось строительство Центра исламской культуры в Ташкенте. Теперь духовные лидеры страны выступают за преподавание основ исламской религии в средних школах и организацию кружков по изучению Корана при мечетях страны.

ЧТО РЕКОМЕНДУЕТ УЗБЕКИСТАНУ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОКЛАДЧИК ООН?

С 2 по 12 октября Узбекистан впервые за 15 лет посетил специальный докладчик ООН по вопросам свободы религии и убеждений Ахмед Шахид.

В своем отчете в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке он дал следующие рекомендации правительству страны: «Есть все основания полагать, что обещанные президентом (Шавкатом Мирзиёевым, - прим. ОА) реформы заслуживают доверия. Он уже многое сделал для того, чтобы продемонстрировать свою добрую волю. Поэтому, конечно, у страны есть серьезный потенциал для перемен. Но для этого правительство должно придерживаться нынешнего курса. Узбекистану также нужна международная поддержка.

В то же время в течение нескольких десятилетий коммунистического правления религиозные начинания подавлялись. Из-за этого интеллектуальные ресурсы в сфере религии практически полностью иссякли. Существует необходимость восстановления религиозной грамотности.

Из-за ее отсутствия получилось, что, когда страна в 1990-годах вновь открылась для внешних воздействий, туда с легкостью проникли в том числе и такие идеи, которые не всегда предполагают мирную религиозную практику. И этот горький опыт первых лет независимости во многом повлиял на то, что в стране происходит сейчас.

В первую очередь, я думаю, необходимо обновить правовую систему. Конституция страны гарантирует всем гражданам свободу совести и вероисповедания. Вместе с тем, в ней есть статья, в которой говорится, что осуществление прав и свобод гражданином не должно нарушать законных интересов государства. А интересы государства иногда проявляются в формах, которые не допускаются международной правовой системой.

Если обратиться к пункту 18 Международного пакта о гражданских и политических правах, участником которого является Узбекистан, то там говорится, что свобода вероисповедания подлежит определенным ограничениям. Однако эти ограничения должны соответствовать принципу пропорциональности, то есть они должны быть пропорциональны потенциальной угрозе. Законы Узбекистана, Уголовный кодекс страны не соответствуют этому принципу. Это то, над чем властям надо поработать.

Кроме того, страна должна больше делать для распространения религиозной грамотности. Узбекистан пока не готов вести открытые дискуссии на религиозные темы. Но именно такие открытые обсуждения, а не уголовные меры, могут стать «фильтром» для экстремистских идей».