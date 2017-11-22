В Таджикистане приостановлена выдача пенсий более 3,5 тысячам человек, получающим пенсии по инвалидности. Чтобы восстановить доступ к своим пенсиям, эти люди должны пройти повторное медицинское освидетельствование.

«В соответствии с совместным приказом Агентства социального страхования и песий при правительстве РТ, министерства здравоохранения и социальной защиты РТ и Государственного сберегательного банка РТ «Амонатбонк» оплата пенсий 3580 человек временно приостановлена», - говорится в сообщении на сайте Агентства.

Отмечается, что эти пенсионеры должны пройти повторное медицинское освидетельствование.

В целом, по данным Агентства, страховую пенсию по инвалидности в Таджикистане получают 147 тысячи человек.

Как сообщили «АП» в Агентстве социального страхования и песий при правительстве РТ, списки инвалидов, которым приостановили выплаты, были предоставлены Государственной службой медико-социальной экспертизы (ГСМСЭ).

«Они действуют в соответствии со своими инструкциями: определяют тех, кто имеет право получать пенсии по инвалидности; мы начисляем выплаты в соответствии с заключениями этой службы», - отметил источник в Агентстве.

Напомним, в Таджикистане в 2014 году были аннулированы 5,6 тысяч незаконно назначенных пенсий по инвалидности.

Президент тогда поручил продолжать работу по выявлению и аннулированию таких пенсий. Речь тогда шла о пенсиях, которые назначены до предусмотренного законом возраста, или же под предлогом не трудоспособности в результате болезни.

До этого в 2012 году президент подписал указ, в соответствии с которым Минздраву было поручено составить новый список людей, получающих пенсии по инвалидности, выявляя и аннулируя при этом незаконно назначенные пенсии.

Список после его подготовки министерство здравоохранения предоставило Агентству соцстрахования и пенсий, а также «Амонатбанку».

Страховая пенсия по инвалидности в Таджикистане назначается в случае наступления инвалидности при наличии страхового стажа не менее 60 месяцев.

Инвалиды в Таджикистане делится на три группы (I,II и III). Степень утраты трудоспособности определяется государственным уполномоченным органом - Минздравом.

Средний размер страховой пенсии (по инвалидности), как и средний размер пенсий в целом в Таджикистане на данный момент составляет 272 сомони.

Средний же размер трудовой пенсии составляет 302 сомони, а – социальной пенсии 146 сомони.

Общее количество пенсионеров по республике в настоящее время составляет свыше 660 тысяч человек, для оплаты пенсий которых ежегодно нужно свыше 2,7 миллиарда сомони.

"АП" попытается узнать все подробности данного вопроса: на каком основании пенсионерам, получавшим пенсии по инвалидности, которым предстоит переосвидетельствование, уже сейчас приостановлена выплата денег.