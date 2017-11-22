Учениц старших классов средних школ и студенток колледжей в Самаркандской области массово отправляют на осмотр к гинекологу, сообщает Радио Свободы. Как сообщил на анонимных условиях сотрудник областной администрации, данное мероприятие проводится в целях выявления юных девушек, рано начавших половую жизнь.

По словам чиновника администрации Самаркандской области, их направляют на осмотр к гинекологу «в целях предотвращения случаев суицида среди юных девушек, которые потеряв девственность или забеременев, решают покончить с собой, чтобы избежать позора». Он говорит, что после осмотра гинеколога с родителями девушек, рано начавших половую жизнь, беседуют преподаватели, врачи и психологи.

По словам сотрудника администрации Самаркандской области, в ходе гинекологических осмотров по всей области были выявлены десятки беременных юных девушек. Педагоги и врачи сообщили исключительно родителям этих девушек, говорит он.

Однако школьницы и студентки колледжей жалуются на принудительный характер мероприятия. Как призналась одна из студенток колледжа, после осмотра у врача весь колледж вскоре узнал о беременности другой студентки.

Чиновник администрации добавил, что отправлять массово на гинекологический осмотр юных девушек местные власти начали после недавнего выступления в Самарканде президента Узбекистана Шавката Мирзияева.

Напомним, что 9 ноября глава государства, выступая на сессии совета народных депутатов Самаркандской области, выразил обеспокоенность в связи с ростом числа самоубийств среди женщин и девушек в данной области. По словам Мирзияева, в последнее время в Самарканде 145 женщин и девушек решились на суицид.