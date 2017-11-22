Журналист «Новой газеты» Худоберди Нурматов (известен под псевдонимом Али Феруз) признан виновным в работе без патента, приговорен к штрафу в размере пяти тысяч рублей и выдворению в Узбекистан. Такое решение принял Басманный суд Москвы вечером 21 ноября, сообщает ИА "Фергана" со ссылкой на «Новая газета».

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При этом судья учел, что ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) предписал приостановить процедуру выдворения Нурматова на время разбирательства его иска. Поэтому исполнение решения о выдворении отсрочено до окончания рассмотрения иска в ЕСПЧ. До тех пор Нурматов будет содержаться там же, где и раньше – в Центре временного содержания иностранных граждан.

Али Феруз в ходе судебного заседания не признал свою вину. Он утверждал, что юридически не состоял с «Новой газетой» в трудовых отношениях. Он просто предлагал изданию свои статьи, и оно публиковало их, если считало подходящими. «Нет доказательств, что он получал деньги за работу. Он говорит, что сотрудники скидывались для того, чтобы ему заплатить», – заявил в суде адвокат Даниил Хаймович.

Тем не менее, суд признал журналиста виновным по ст. 18.10 ч. 2 КоАП РФ («Работа без патента в городе федерального значения Москве»). Судья пришел к выводу, что описанные взаимоотношения все же следует считать трудовыми.

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Заседание суда состоялось неожиданно для подсудимого. Примерно в 19 часов 21 ноября он позвонил коллегам и сообщил, что его зачем-то везут на полицейской машине из Центра содержания иностранных граждан в Басманный суд. При этом суд закрыт для посетителей после 18 часов. Поэтому коллег и друзей Феруза не пустили в здание, им пришлось ждать у входа. Через несколько часов стало известно о вынесении решения по административному делу.

Али Феруз проживает в России уже около шести лет, его мать и другие родственники являются гражданами России, сам он тоже рос в России. По словам журналиста, он бежал из Узбекистана после того, как его попытались завербовать местные спецслужбы. Он отказался от сотрудничества и опасается, что в связи с этим его могут пытать или убить. Также Ферузу грозит опасность в Узбекистане из-за того, что он является открытым гомосексуалом.

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Однако у журналиста в 2012 году украли узбекский паспорт, в связи с чем ему не удается легализоваться в России. Миграционная служба требует, чтобы журналист вернулся в Узбекистан и получил там новый паспорт, а уже потом приезжал в Россию.

Первый раз Феруз был задержан по обвинению в нарушении миграционного законодательства 16 марта 2017 года. Во второй раз полицейские задержали Феруза 1 августа, и на следующий день Басманный суд вынес решение о его выдворении. Получив на руки копию судебного решения, журналист попытался вскрыть себе вены, но был остановлен приставами. 4 августа ЕСПЧ объявил запрет на выдворение Феруза. В связи с этим его оставили в Центре содержания иностранных граждан.

Коллектив «Новой газеты» обращался к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не выдворять ее внештатного корреспондента. На сайте Change.org опубликована петиция в защиту журналиста. В поддержку Феруза выступили многие деятели культуры и правозащитные организации.