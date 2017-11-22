Национальная авиакомпания Таджикистана «Таджик Эйр» возобновляет полеты по маршруту Душанбе – Урумчи – Душанбе. Вылет первого после двухлетнего перерыва рейса из столицы Таджикистана в Урумчи намечен на 21 декабря этого года.

Как сообщил «АП» пресс-секретарь ОАО «Таджик Эйр» Азиз Хайруллоев, рейсы в этом направлении будут выполняться раз в неделю – по четвергам на лайнере Боинг 737 – 300 . Время вылета – 17:20. Стоимость билета в одну сторону составляет от 2092 сомони.

«Авиакомпания «Таджик Эйр» планирует в будущем увеличить количество полетов по этому маршруту. В настоящее время в этом направлении проводятся организационные работы», - отметил Хайруллоев.

Регулярные полеты авиакомпании “Таджик Эйр” по маршруту Душанбе-Урумчи-Душанбе были приостановлены в марте 2015 года. Однако периодически по мере необходимости авиакомпания выполняла полеты по данному маршруту.