Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о введении новой разновидности визы на въезд в Россию, сообщает Интерфакс со ссылкой на сайт правительства РФ.

Ранее законом было установлено, что иностранному гражданину или лицу без гражданства при наличии решения территориального органа МВД России о выдаче разрешения на временное проживание выдаётся обыкновенная виза на въезд в Россию в целях получения разрешения на временное проживание.

"В связи с этим подписанным постановлением внесены изменения в Положение об установлении формы визы, порядка и условий её оформления и выдачи, продления срока её действия, восстановления её в случае утраты, а также порядка аннулирования визы (утверждено постановлением Правительства от 9 июня 2003 года №335). Категория "обыкновенная виза" дополнена новой разновидностью - обыкновенная виза на въезд в Россию в целях получения разрешения на временное проживание в России", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что обыкновенная виза на въезд в Россию в целях получения разрешения на временное проживание будет выдаваться иностранному гражданину на срок до четырёх месяцев дипломатическим представительством или консульским учреждением РФ при наличии решения территориального органа МВД России о выдаче этому иностранному гражданину разрешения на временное проживание. Такая виза на въезд может быть только однократной.

"Кроме того, соответствующие изменения внесены в положение, касающееся визы временно проживающего лица. Установлено, что такая виза может быть только многократной", - сообщают в правительстве РФ.