На церемонию инаугурации избранного президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова потратят 8 миллионов 404 тысячи 248 сомов (около $120 тыс.), а не 13 миллионов сомов, как планировалось ранее, сообщает ИА «Фергана».

21 ноября прошло заседание комитета по инаугурации, на котором был представлен сценарий мероприятия. Там же была объявлена сниженная стоимость торжества. По какой причине сумму изменили, не уточняется.

Инаугурация состоится в 10 часов утра 24 ноября в доме приемов «Энесай» государственной резиденции «Ала-Арча». За церемонией будут наблюдать 450 гостей, в том числе герои Киргизии, представители общественности и интеллигенции, депутаты Жогорку Кенеша (парламента Киргизии), члены правительства, дипломаты и представители международных организаций. Простые жители страны смогут увидеть церемонию в прямом эфире на телеканалах и сайтах.

Жээнбеков произнесет присягу, после чего ему вручат удостоверение, нагрудный знак и штандарт президента. После этого в Бишкеке произведут трехкратный артиллерийский залп. Затем президент проследует к зданию парламента, где будет выстроена рота Почетного караула. После этого президента проводят в рабочий кабинет.

Жээнбеков был избран президентом 15 октября. Он набрал 54,76% голосов на выборах. До этого он с апреля 2016 года занимал пост председателя правительства, а еще раньше был директором Государственной кадровой службы.