Российский сенатор и миллиардер из списка Forbes Сулейман Керимов задержан французской полицией в аэропорту Ниццы в понедельник вечером в связи с делом об уклонении от уплаты налогов, сообщает Reuters со ссылкой на представителя офиса французского прокурора во вторник, 21 ноября.

«Он был задержан для допроса в связи с отмыванием поступлений от налогового мошенничества», - сказал представитель офиса прокурора.

Ранее во вторник ТАСС сообщил, что Керимов был доставлен в полицейский участок и остается под стражей.

Сенатор был задержан еще вечером в понедельник, 20 ноября, уточнили в пресс-службе посольства России. «Сотрудники канцелярии генконсульства в Вильфранш-сюр-Мер срочно прибыли в аэропорт, затем добились встречи с Керимовым, которая прошла в ночь на вторник в полицейском участке Ниццы», - сказал собеседник РИА Новости.

Российский МИД заявляет, что как у члена верхней палаты парламента у Керимова есть дипломатический иммунитет от преследования на территории иностранных государств. Однако источник РИА Новости в Совете Федерации сообщил, что Керимов был во Франции по личным делам, а не в деловой поездке и не в составе российской делегации.

Российские дипломаты добиваются освобождения Керимова. Сейчас он находится под стражей в одном из полицейских участков Ниццы.

Французские правоохранители задержали российского бизнесмена и сенатора Сулеймана Керимова по подозрению в отмывании денег, которые были получены посредством налоговых махинаций на французской земле, пишет Bloomberg.

Агентство Reuters со ссылкой на источник пишет, что следствие «сконцентрировалось» на «покупке элитных резиденций на Лазурном берегу через фиктивные компании». Они, по мнению следователей, позволили Керимову снизить объем налогов, ​которые он должен был бы выплатить в казну Франции. Керимова задержали из-за подозрения в уклонении от уплаты налогов за имущество, которым он «владеет на французской Ривьере», заявил знакомый с делом источник Financial Times.

Керимов занимает 21-ю строчку российского рейтинга Forbes с состоянием в $6,3 миллиарда.