Душанбинский футбольный клуб ЦСКА «Памир» едва не преподнес "сюрприз": в ответном полуфинальном матче Кубка Таджикистана по футболу армейцы одержали победу над «Истиклолом» (3:2), однако по сумме двух игр уступили действующем обладателю Национального Кубка, сообщает официальный сайт «Истиклол».

Теперь в финальном матче Кубка страны, который состоится 2 декабря, «Истиклол» встретится с серебряным призером чемпионата страны «Худжандом».

После выхода «Истиклол» в финал Кубка страны «Худжанд», независимо от исхода финальной встречи, официально получил право выступить в следующем сезоне в Кубке АФК, где команда начнет борьбу с предварительного раунда.

Финальный матч 26-го по счету розыгрыша Кубка Таджикистана, в котором встретятся чемпион страны «Истиклол» и вице-чемпион республики «Худжанд» пройдет в следующую субботу, 2 декабря, на Центральном республиканском стадионе Душанбе.

Для «Истиклол» это будет девятый финал подряд в его клубной истории. В случае успеха в решающем матче, душанбинский клуб станет семикратным обладателем Кубка страны. Ранее «Худжанд» шесть раз (1997, 1998, 2001, 2002, 2008, 2010) выходил в финал и трижды (1998, 2002, 2008) побеждал в решающем матче.