Спикер парламента Зимбабве зачитал письмо от 93-летнего президента, в котором тот объявил, что после 37 лет у власти добровольно уходит в отставку, сообщает Интерфакс.

Согласно поступающим из Зимбабве данным, Мугабе в письме заявил, что он оставляет свой пост, чтобы обеспечить плавный переход власти. В письме говорится, что Мугабе добровольно согласился уйти в отставку.

"Я добровольно принимаю решение уйти в отставку, оно основывается на моей озабоченности благополучием народа Зимбабве и на моем желании плавного, ненасильственного перехода власти", - приводит британская газета The Independent цитату из письма Мугабе.

Информация о письме появилась сразу после того, как парламент Зимбабве приступил к формированию комитета по расследованию обвинений, выдвинутых против Мугабе. Как сообщает The Independent, депутаты парламента приветствовали одобрительными возгласами обвинения в адрес Мугабе. Обвинения включают в себя то, что он "позволил своей жене узурпировать конституционную власть" и находится "в преклонном возрасте".

В социальных сетях появляются видео, на которых видно, как жители Зимбабве празднуют решение Мугабе об отставке. Так, по улицам зимбабвийской столицы Хараре, проезжают гудящие автомобили.

Ранее во вторник в парламенте страны начались дебаты по вопросу об импичменте Мугабе.

С 15 ноября политическая ситуация в Зимбабве остается неясной, тогда вооруженные силы Зимбабве взяли под контроль ситуацию в стране. Мугабе призвали уйти в отставку, однако соответствующее заявление до сих пор не делал. Военные отрицали, что пытались свергнуть главу государства. Они заявили, что их целью были "преступники, окружающие Мугабе, которые совершают действия, наносящие государству социальный и экономический вред".

Все 10 региональных отделений правящей партии страны ЗАНУ-ПФ объявили, что выражают недоверие Мугабе. Партия также отстранила Мугабе от руководства и потребовала до полудня 20 ноября оставить пост. В партии отмечали, что в случае отказа Мугабе ожидает процедура импичмента. Его супругу Грейс Мугабе сняли со всех партийных должностей.

Позже президент в официальном телеобращении заявлял, что вопреки поставленному ультиматуму не намерен в ближайшие несколько недель уходить в отставку. 20 ноября CNN сообщил, что Мугабе принялусловия отставки.

Президент Зимбабве, предположительно, находился под домашним арестом. Согласно данным некоторых СМИ, его супруга Грейс, которую Мугабе, по мнению наблюдателей, хотел сделать своим преемником на посту президента, покинула страну.

Конец эпохи Мугабе

93-летний Мугабе находился у власти в Зимбабве с 1980 года, оставаясь старейшим действующим руководителем государства на планете.

Мугабе родился в 1924 году на территории Южной Родезии спустя несколько месяцев после того, как она стала колониальным владением Великобритании. Работал учителем в Южной Родезии, а затем в Гане. После возвращения из Ганы в Южную Родезию, недовольный притеснением чернокожего населения, Мугабе выступал с протестами.

В 1964 году из-за антиправительственных заявлений суд признал Мугабе виновным в попытке организации мятежа и приговорил к десяти годам тюремного заключения. Еще до заключения создал партию ЗАНУ, которую позднее возглавил. На выборах в парламент Зимбабве 1980 года партия ЗАНУ одержала победу и Мугабе стал премьер-министром Зимбабве.

В конце 1987 года Мугабе принял поправку к конституции, устраняющую должность премьера и концентрирующую власть в руках президента. После голосования в парламенте Мугабе стал президентом Зимбабве и переизбирался на этот пост до 2013 года.

С начала 2000-х годов Зимбабве находится под экономическими санкциями в США и ЕС.

В конце 2000-х годов власти страны начали печатать дополнительные деньги в отчаянной попытке исправить финансовое состояние, но это в конечном итоге привело к гиперинфляции и обесцениванию местной валюты. В 2008 году инфляция в Зимбабве составила рекордные 231000000%, а по неофициальным оценкам, была еще выше. Показатели роста потребительских цен с тех пор в стране не публикуются.

С 2014 года в Зимбабве в качестве платежного средства принимаются восемь валют, включая юань, иену, индийскую рупию и австралийские доллары. В конце 2016 года Резервный банк Зимбабве выпустил квазивалюту, являющуюся местным эквивалентом долларов США, на которые страна перешла в 2009 году, отказавшись от эмиссии национальной валюты. За пределами Зимбабве эта валюта ценности не имеет.

Между тем в мае 2017 года Мугабе заявил в ходе панельной дискуссии на Международном экономическом форуме в Дурбане, что Зимбабве - "это самая развитая страна в Африке после ЮАР" и что Зимбабве не является нищей или хрупкой страной.