Азиатский банк развития выделил свыше 50 миллионов долларов бюджетной поддержки Таджикистану. Данные средства предоставляются в рамках второй фазы Программы по улучшению инвестиционного климата, направленной на расширение экономических возможностей, развитие частного сектора и привлечение инвестиций, сообщает постоянное представительство АБР в Душанбе.

«Создание рабочих мест посредством повышения частных инвестиций, экономической диверсификации и развитие конкурентоспособности является краеугольным камнем государственной политики по развитию страны. Программа АБР по улучшению инвестиционного климата включает реформы для сокращения стоимости ведения бизнеса, усиления защиты бизнеса и повышения бизнес инноваций и продуктивности», - отмечает постоянный представитель АБР в РТ Прадип Сривастава.

Основные реформы включают разработку новой системы анализа регуляторного воздействия по новым нормативно-правовым актам, повышение прозрачности предлагаемых нормативно-правовых актов, улучшение системы аккредитации и сертификации качества товаров, разработку новой тарифной политики в сфере электроэнергии для устранения кросс-субсидий и создание фонда микрокредитования для предоставления финансов в местной валюте производителям пищевых продуктов и фермерам.

Программа по улучшению инвестиционного климата разработана и реализована в сотрудничестве с другими партнерами по развитию.

Данная программа разделена на три фазы, ее завершение планируется к 2020 году. Финансирование АБР второй фазы включает грант в размере 19,24 миллиона долларов и льготный кредит в размере 31,61 миллионов долларов. Государственный комитет по инвестициям и управлению госимуществом является исполнительным агентством по этой программе.

Данные средства правительство Таджикистана добивалось в течение почти двух лет.

В конце октября этого года министр экономразвития и торговли Таджикистана Неъматулло Хикматуллозода на пресс-конференции в Душанбе отметил, что АБР для получения этого финансирования выдвинул ряд условий, которые правительством страны полностью выполнены.

По его словам, эти условия касались инвестиционного климата, в частности, изменения законодательства, институционального совершенствования процесса поддержки инициатив в области инвестиций, предпринимательства, упрощения банковских процедур, доступа к финансам и так далее.

«Все условия выполнены и очень скоро мы получим бюджетную поддержку», - говорил тогда министр экономики.

В декабре 2015 года АБР предоставил 60 миллионов долларов бюджетной поддержки в рамках первой фазы Программы по улучшению инвестиционного климата.

АБР является основным донором Таджикистана, оказав республике помощь в размере 1,5 миллиардов долларов в виде льготных кредитов, грантов и технической помощи. Деятельность АБР в Таджикистане сфокусирована на улучшении инфраструктуры, реформировании инвестиционного климата и улучшении продовольственной безопасности.