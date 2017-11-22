В Таджикистан впервые в истории в рамках акции «Трофи Тур» 5 февраля 2018 года привезут Кубок, который вручается победителям чемпионатов мира по футболу. В Душанбе трофей будет выставлен на всеобщее обозрение.

Все желающие смогут увидеть официальный Кубок чемпионата мира по футболу ФИФА и сделать фотографию с легендарным трофеем.

«К «приезду» главного мирового футбольного трофея в столице Таджикистана также готовится развлекательная программа, сообщается на официальном сайте ФФТ.

Принятие эстафеты по шествию Кубка мира по футболу в Таджикистане стало возможным благодаря подписанному в начале апреля этого года соглашению о сотрудничестве между Федерацией футбола Таджикистана и компаний Сoca-Cola.

В рамках подписанного документа компания запланировала осуществление нескольких проектов для развития футбола в Таджикистане, в частности, организации Тура Кубка мира через республику.

9 сентября в Москве стартовал новый Тур Кубка чемпионата мира ФИФА, организованный при поддержке компании Coca-Cola. До декабря 2017 года маршрут тура будет проходить по территории России. Затем Кубок отправится в путешествие по 50 странам на 6 континентах, а в мае 2018 года вернется в Россию, где будущим летом пройдет чемпионат мира по футболу FIFA 2018.

Кубок чемпионата мира по футболу ФИФА – это главный приз, вручаемый победителям мирового первенства, но остающийся в распоряжении ФИФА. Он сделан из чистого золота, весит 6,175 кг и представляет собой композицию из двух человеческих фигур, держащих земной шар на поднятых руках. В таком виде официальный Кубок существует с 1974 года.

В соответствии с правилами ФИФА, прикасаться к официальному Кубку могут только победители турнира и главы государств, а оригинальный трофей не может быть передан кому-либо навечно, поэтому сборная страны-победителя турнира получает взамен Кубок победителей чемпионата мира по футболу ФИФА.

Увидеть оригинальный, единственный в своем роде трофей – уникальная возможность, предоставляемая всем желающим во время тура Кубка чемпионата мира по футболу FIFА.

Международная федерация футбола (ФИФА) организовывает тур кубка чемпионата мира, аналогичный эстафете олимпийского огня перед Олимпийскими играми.

В 2006 году маршрут Тура проходил по 29 странам. Сфотографироваться рядом с Кубком Чемпионата мира FIFA смогли более 175 тысяч человек.

Второй Тур был организован перед Чемпионатом мира по футболу FIFA 2010 в ЮАР (первым в истории Чемпионатом мира по футболу FIFA™, который проводился на африканском континенте) и охватывал 34 страны, в том числе 50 африканских. Почти миллион болельщиков сфотографировался с Кубком.

Перед ЧМ-2014 Тур Кубка Чемпионата мира FIFA продлился 267 дней. За это время Кубок побывал в 90 странах, где на него смогли посмотреть и сфотографироваться рядом с ним около 1,3 млн человек. Однако ни один человек не прикасался к Кубку, кроме глав государств и победителей предыдущих Чемпионатов мира по футболу FIFA!