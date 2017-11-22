Сотрудники отдела государственной автоинспекции УМВД Таджикистана по городу Душанбе задержали двух водителей общественного транспорта столицы в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, сообщил «АП» пресс-секретарь ОГАИ УМВД Душанбе Мирзо Саидов.
По его словам, водитель троллейбуса маршрута №1, курсирующего от городского железнодорожного вокзала в столичный цементный завод, был задержан сотрудниками ГАИ в состоянии алкогольно опьянения.
«Водитель городской маршрутки №16, курсирующей между махаллой Чортеппа и улицей имени Бехзода, был задержан в состоянии наркотического опьянения, - сообщил он. - Он потреблял гашиш. Состояния опьянения обоих водителей подтверждены проведенной медицинской экспертизой».
Саидов сообщил, что оба водителя соответствующими судами приговорены к 15 суткам ареста каждый.
«По закону они также были обязаны выплатить штраф в размере 15 тыс. сомони каждый, но суд учел их несостоятельность к выплате таких штрафов и освободил от штрафа. Оба водителя лишены прав вождения транспортных средств сроком на пять лет».
Между тем, как стало известно «АП» в мэрии столицы, все водители общественного транспорта города каждое утро перед выходом на работу в обязательном порядке должны пройти медицинский осмотр.
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Внук1
учел несостоятельность? а перевозить под сотню человек и рисковать их здоровьем - были в состоянии? покупать и употреблять - в состоянии?
и вообще, водЯтлы общественного транспорта вконец оборзели от безнаказанности. ездят как попало, нарушая ПДД, ГАИ отворачивается при этом