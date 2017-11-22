В отделении ООН в Бангкоке для делегатов и гостей Второй министерской конференции ООН по региональному экономическому сотрудничеству и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе 21 ноября открылся Информационный стенд Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), - сообщается на сайте этой организации.

Посетители Информационного стенда ШОС имеют возможность ознакомиться с ключевой информацией о состоянии торгово-экономического сотрудничества с акцентом на экономические показатели государств-членов ШОС. В брошюрах, диаграммах, схемах и рисунках представлена подробная информация о функционировании транспортной системы на пространстве ШОС и использовании инфраструктуры в области транспорта и коммуникаций. Посетители также имеют возможность узнать о деятельности механизмов ШОС в экономической сфере.

Значительная часть Информационного стенда посвящена подписанному в 2014 году в г. Душанбе Соглашению между правительствами государств-членов ШОС о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок, которое формирует новую и уникальную в своем роде многостороннюю разрешительную систему транспортировки грузов по сквозным автомобильным маршрутам от Тихого океана до Балтийского моря.

23 ноября в штаб-квартире офиса ООН в Бангкоке состоится первое совместное мероприятие высокого уровня ШОС и ЭСКАТО под названием «На пути к региональной транспортной взаимосвязанности». В нем примут участие делегаты из более 50 государств региона Азии и Тихого океана.

Информационный стенд ШОС продолжит свою работу до 24 ноября.

Вторая министерская конференция ООН по региональному экономическому сотрудничеству и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе проходит в штаб-квартире ЭСКАТО в Бангкоке с 21 по 24 ноября. Ее участники рассматривают вопросы экономического сотрудничества в обширном регионе ЭСКАТО с акцентом на поддержку осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. На конференции также обсуждаются вопросы, связанные с устранением препятствий на пути более широкой рыночной интеграции, укрепления регионального финансового сотрудничества.

По завершении Конференции ожидается принятие Декларации министров по региональному экономическому сотрудничеству и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе.