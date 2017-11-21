Международная ассоциация легкоатлетических федераций объявила об эксклюзивном партнерстве с Elite Ltd (All-Athletics) для создания первого официального Мирового рейтинга ИААФ (IAAF World Rankings), который в дальнейшем будет учитываться при отборе спортсменов на крупнейшие международные старты.

Накануне сайт all-athletics.com опубликовал рейтинг сильнейших легкоатлетов планеты. Согласно нему олимпийский чемпион из Таджикистана Дилшод Назаров занимает пятую строчку в мировом рейтинге легкоатлетов ИААФ среди метателей молота.

Первое место занимает поляк Павел Файдек – 1362 балла, второй – тоже поляк Войцех Новицкий (1288), третий – француз Квентин Бигот (1256), четвертый – россиянин Валерий Пронкин, указанный в статусе нейтрального атлета (1249).

Среди заслуг Назарова, которые вошли в зачет этого рейтинга – золото Олимпийских игр, серебро чемпионата мира, золото Азиатских игр и чемпионатов Азии, серебро чемпионата Азии, серебро континентального кубка.

Личный рекорд Назарова - 80.71 метра, установленный в городе Халле (Германия) в мае 2013 года. В этом сезоне его лучший результат был показан на турнире в Остраве (Чехия) в июне — 77.81 метра.

Президент ИААФ Себастьян Коэ считает, что создание, руководство и поддержка нового банка данных статистики ИААФ и создание Мирового рейтинга приведет к его использованию для квалификации спортсменов на крупнейшие международные старты и является продолжением глобальных реформ соревнований в легкой атлетике, начатых организацией в 2016 году.

Мировой рейтинг будет составляться на основании выступления спортсменов на всевозможных турнирах — от различных чемпионатов до однодневных стартов, включая пробеги, кроссы и т. д. Чем выше старт и занятое место, тем больше очков получит спортсмен. Детали и система начисления очков в каждом виде будут объявлены в первом квартале 2018 года. В том же году ИААФ представит и первый Мировой рейтинг, который будет способствовать формированию мировой системы соревнований, включая подачу заявок на чемпионаты мира и Олимпийские игры.

Таким образом, впервые эту систему можно будет применить на практике на чемпионате мира 2019 года в Дохе, а затем и на Олимпиаде в Токио-2020. Рейтинг позволит лучше ориентироваться как самим спортсменам, так и болельщикам, а также представителям СМИ в том, как обстоят дела в той или иной дисциплине.

Отметим, что рейтинги спортсменов уже учитываются в некоторых видах легкой атлетики на зимних чемпионатах мира. Например, в марте следующего года в прыжке в высоту смогут принять участие лишь 12 лучших спортсменов, которые выполнили норматив и находятся наверху мирового рейтинга. В такой же ситуации находятся многоборцы, толкатели ядра и прыгуны с шестом.